Dakota Kai había estado últimamente muy activa en televisión tras volver de una lesión, e incluso perdió el combate decisivo ante Lyra Valkyria durante el episodio de WWE RAW del 13 de enero. La semana siguiente hizo equipo con Iyo Sky para enfrentarse al dúo de Shayna Baszler y Zoey Stark, llevándose la victoria. Sin embargo, pagó un precio, ya que durante una maniobra de rutina su cabeza impactó en el ring y eventualmente se detectó que sufrió una conmoción cerebral y fue sometida al protocolo predefinido en la WWE, manteniéndose alejada de la acción desde entonces, incluso perdiéndose el Royal Rumble el pasado fin de semana.

► Dakota Kai está a punto de regresar

Respecto a la situación de la conmoción cerebral de Dakota Kai, conocimos un informe de PWInsider, que menciona que la miembro de Damage CTRL está a punto de regresar, e incluso se dice que podría estar de vuelta a fines de este mes, o incluso antes.

«Dakota Kai está a punto de regresar después de sufrir una conmoción cerebral hace dos semanas. Una fuente señaló que creían que Kai estaría de regreso a fines de mes, o incluso antes.»

La propia luchadora brindó, horas después en sus historias de Instagram, unas palabras de agradecimiento al Universo WWE mencionando al mismo tiempo que se encuentra bien, sin dar una fecha concreta para su regreso.

“Solo quiero decir que realmente aprecio todo el amor y el apoyo que me demuestran constantemente, y realmente me ayuda a superar estos tiempos difíciles, ¿sabes lo que digo? Pero me siento bien”

Sin duda, es una buena noticia conocer que Dakota Kai estará de regreso tras sufrir este revés que incluso la dejó fuera del Royal Rumble. Su vuelta le será de gran ayuda a Iyo Sky en su ruta hacia WrestleMania 41, dado que Damage CTRL solo tenía a la ex campeona como única miembro saludable; no obstante, aún no se conocen los planes concretos que WWE tendrá para el dúo.