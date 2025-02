Cuando hablamos de Janel Grant vs. Vince McMahon, junto al ex mandamás de la WWE entra también la propia compañía y John Laurinaitis. Conviene aclararlo. En una actualización reciente incluso se hablaba de Brock Lesnar. Y dependiendo del caso hay que mencionar también a Linda McMahon.

El tema que nos ocupa ahora, la novedad que traemos (de la mano de BJ Betel de Sescoops) tiene relación con el Dr. Carlon Colker y Peak Wellness:

En una nueva presentación ante el Tribunal Superior de Connecticut el viernes, los abogados de Janel Grant afirmaron que el abogado del Dr. Carlon Colker y Peak Wellness admitió que Vince McMahon pagó para que Colker fuera su médico y que Peak Wellness retuvo sus registros médicos.

Las dos afirmaciones formaban parte de la denuncia que Grant presentó el año pasado en un tribunal civil federal contra McMahon, World Wrestling Entertainment y John Laurinaitis. Grant declaró que McMahon la obligó a ver a Colker, fue medicada en contra de su voluntad y no tuvo acceso a sus registros médicos.

