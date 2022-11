En Súper Luchas no hemos dejado de informar acerca de todo lo que se ha ido sabiendo sobre los problemas legales de Jeff Hardy después de su arresto por conducir en estado de ebriedad en el mes de junio. En esta ocasión, traemos novedades acerca de cómo fue justamente la detención que le realizó la policía, según informan nuestros compañeros de PWInsider.

El veterano luchador de AEW no se detuvo en un primer momento cuando se lo solicitaron y una vez lo hizo, después de algún inconveniente, los agentes lo vieron con las manos metidas en una mochila y le solicitaron que las sacara. Vieron que estaba confundido, que olía a alcohol y que no se sostenía adecuadamente sobre sus pies cuando salió del auto.

