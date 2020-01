Kairi Sane, parte de la pareja campeona femenil de parejas, volvió al ruedo esta semana durante el episodio Raw del lunes desde Lexington, Kentucky, cuando estuvo presente durante la firma del contrato para la lucha que sonstendrán en Royal Rumble su compañera Asuka y la Campeona Raw Becky Lynch. No tuvo contacto físico durante el segmento, pero empujó a Lynch con su paraguas cuando Lynch la hizo que saliera del ring.

Sane no ha luchado desde que sufrió una posible conmoción cerebral durante el evento principal del PPV TLC del 15 de diciembre pasado, donde Kairi Sane y Asuka retuvieron sus títulos sobre Charlotte Flair y la Campeona Raw Becky Lynch en una lucha de mesas, escaleras y sillas. Sane fue removida de la gira anual de eventos en vivo después de Navidad.

Sane apareció durante el episodio Raw posterior al TLC el 16 de diciembre cuando Asuka se impuso a Deonna Purrazzo, y luego apareció en un segmento en el episodio del 23 de diciembre, que fue grabado después de que el Raw del 16 de diciembre saliera del aire debido a las festividades de Navidad.

Es preciso indicar que en aquellos programas, Kairi Sane no tuvo contacto físico y luego de aquellas apariciones, no había aparecido hasta la noche del lunes. Se había informado que Sane y Asuka trabajaron en el evento principal no televisado después del episodio de Raw del 6 de enero en Oklahoma City, pero eso fue incorrecto, ya que la lucha que se produjo fue una Triple Amenaza entre Asuka, Lynch y Charlotte Flair.

► ¿Volverá Kairi Sane pronto a la acción?

Según los reportes, parece que Kairi Sane fue traída solo para Raw, ya que no estuvo en el evento en vivo de la WWE del domingo en Corbin, Kentucky, donde sí estuvo su compañera Asuka, quien derrotó a Charlotte Flair y Natalya. La «Emperatriz del mañana» ha estado trabajando, y generalmente ganando, luchas de Triple Amenaza en eventos no televisados desde que Sane fue puesta entre algodones.

Aún no se sabe nada sobre los detalles de la lesión de Sane y cuándo volverá a la acción, o cuándo The Kabuki Warriors defenderán nuevamente sus campeonatos, recordemos que Sane publicó un tuit posterior a TLC donde dijo que estaba bien, pero es probable que los médicos la tengan bajo evaluación desde entonces.

De cualquier manera, es un aliciente que ya haya vuelto a aparecer en televisión, y probablemente seguirá lejos del contacto físico como medida de precaución y quizás, como se rumora, pueda hacer su aparición en el Royal Rumble 2020. El hecho de que WWE no haya optado por quitarles los títulos (como ocurrió el año anterior luego de la lesión de Jeff Hardy) sugiere que la nipona volverá a la acción más temprano que tarde. Habrá que estar pendientes para ver cómo evoluciona su salud.