Novedades en el cartel de Forbidden Door 2024

El año pasado, Forbidden Door presentó sólo un par de luchas femeniles, y una de ellas se dio en la previa del PPV. Afortunadamente, este 2024 las mujeres tendrán mayor protagonismo, gracias a la suma del CMLL y Stardom.

Ayer, durante AEW Dynamite, se confirmaron dos combates para Forbidden Door 2024, y ambos se sitúan dentro del cartel principal del evento: Toni Storm defenderá el Campeonato Mundial Femenil AEW ante Mina Shirakawa y Mercedes Moné enfrentará a Stephanie Vaquer con el Campeonato TBS de «The CEO» y el Campeonato Femenil NJPW STRONG de «La Primera» en liza.

Además, como parte del combate de escaleras que determinará nuevo Campeón TNT (cetro vacante por la lesión de Adam Copeland), Mark Briscoe consiguió plaza tras vencer a Brian Cage anoche.

Consecuencia de los anuncios citados, así luce actualmente el cartel de Forbidden Door 2024, que discurrirá desde la UBS Arena de Elmont (New York, EEUU) el 30 de junio.

Sunday, 6/30@UBSArena New York

Forbidden Door ppv



AEW Women's World Title Match

Timeless Toni Storm vs @MinaShirakawa



As announced tonight on #AEWDynamite, World Champion Toni Storm will defend her title against Mina Shirakawa in New York on June 30 at AEW/NJPW Forbidden Door! pic.twitter.com/ThFOeLxqCB