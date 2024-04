Novedades del torneo King & Queen Of The Ring

WWE realizará este año un especial con la edición de King of the RIng 2024 y Queen fo the Ring 2024 desde Yeda, Arabia Saudita. Esto será el próximo 25 de mayo de 2024, y contará con la presencia de luchadores de ambas marcas, tanto de Raw como de SmackDown.

Por ahora, solo se conocen tres participantes. El ex Campeón Intercontinental WWE, Gunther, anunció en la noche de ayer 22 de abril, que era oficialmente el primer participante del torneo de King of the Ring. Mientras que más tarde en la función, Xavier Woods y Drew McIntyre también anunciaron su participación en este torneo.

► Novedades de los torneos King and Queen of the Ring 2024

Según ha reportado Sean Ross Sapp de Fightful Select, a lo laro de las próximas semanas, habrá más luchadoras y más luchadores que declararán en promos que son parte de los torneos. Aunque, eso sí, por ahora, se desconocen potenciales nombres para ser parte de estos torneos en mención. Estas fueron sus palabras:

«Nos dicen que habrá competidores adicionales que ‘se declaren dentro’ de los torneos Rey y Reina del Ring».

Bajo el mando de Vince McMahon en WWE, el Rey o Reina del Ring realmente no significaba nada, sino que solamente era una especie de accesorio. Ya veremos si esto continuará de esta manera ahroa que Triple H es el Director Creativo de Contenido WWE.