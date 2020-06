La última vez que vimos a Naomi luchando en WWE fue el 11 de mayo, hace poco más de un mes, cuando en SmackDown, Dana Brooke la derrotó en tan solo un minuto y 40 segundos. Días antes, se había podido conocer que su esposo Jimmy Uso se había salido lastimado un tobillo en la primera noche de WrestleMania 36, por lo que llevaba ya para ese entonces casi quince días convaleciente. Los fans se preguntaban si este era el motivo de la ausencia de la morenaza atlética de WWE, y ella lo confirmó el vía de ayer por medio de su cuenta oficial de Twitter.

I haven’t been posting much of myself lately bc I’ve just been down about all that’s going on in the world, helping my husband through his injury, and trying to figure out my next step (work)...it’s been a lot to process but today I woke up feeling HOPEFUL 🔑and ready to rock pic.twitter.com/XwtpDqxlmU