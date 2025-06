Novedades del biopic de Ronda Rousey en Netflix

Ronda Rousey y Netflix están preparando una película biografía sobre la expeleadora de la UFC y la exluchadora de la WWE. Con el proyecto confirmado, están buscando a quienes van a darle forma, lo cual nos lleva a la novedad que traemos ahora de la mano de nuestros compañeros de Deadline.

EXCLUSIVE: After setting up her biopic project with Netflix and Chernin Entertainment, Ronda Rousey is now ready to tag in the person to direct the film adaptation of her bestselling memoirs: Augustine Frizzell https://t.co/WycGG0wdC8

— Deadline (@DEADLINE) June 23, 2025