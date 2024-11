Novedades de la segunda temporada de ‘Peacemaker’

‘Peacemaker‘ es una serie de acción, spin-off de la película ‘El Escuadrón Suicida’, que gira en torno a Christopher Smith, a quien da vida el icono de la WWE John Cena, un diplomático pacifista e hijo de un comandante del campo de exterminio nazi que fundó el Instituto Pax, el mismo que lucha contra dictadores y señores de la guerra. Christopher Smith es una persona que siempre busca la paz y que hará lo que sea para conseguirla, ya sea matando a cualquier persona que se interponga entre él y la paz.

A comienzos de 2022 se estrenó la primera temporada, la cual se convirtió y permanece como uno de los mejores estrenos dentro del universo tanto en cine como en televisión comandado por Warner. Bros Discovery basado en los cómics de DC. Así que los fanáticos llevan mucho tiempo esperando nuevas aventuras, pero no será por mucho más. James Gunn, director de la película, creador de la serie, y mandamás del propio universo, anuncia que llegará a MAX en 2025 y adelanta un tráiler.

«Sin importar qué tan lejos estemos el uno del otro, nadie jamás nos separará.” La temporada 2 de Peacemaker de DC Studios se estrena en MAX en 2025. #11thStreetKids».

“No matter how far away we are from each other, no one will ever break us apart.” DC Studios’ #Peacemaker season 2 debuts on @streamonmax in 2025. #11thStreetKids pic.twitter.com/I8FrRaJ1Cl

— James Gunn (@JamesGunn) November 11, 2024