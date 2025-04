Nora Cornolle de UFC redobla esfuerzo para enfrentar a Ailin Perez

Nora Cornolle no cree que Ailin Pérez merezca un lugar destacado en la división de peso gallo de UFC.

Cornolle (9-2 MMA, 3-1 UFC) retó a Pérez (12-2 MMA, 5-1 UFC) tras someter a Hailey Cowan en UFC 314 a principios de este mes. En una entrevista reciente con MMA Junkie , Pérez desestimó la retórica de Cornolle, afirmando que no merece pelear con ella.

Cornolle se dejó engañar por la respuesta de Pérez. Cree que la peleadora argentina ascendió inmerecidamente en el ranking tras someter a Darya Zheleznyakova, quien en ese momento apenas entraba en su segunda pelea en la UFC.

«No me pareció especialmente interesante lo que dijo. Fue una respuesta bastante aburrida. Mencionó algunas cosas que necesitaba nombrar, pero ¿Cuál es? No lo entiendo del todo, y no es por odiarla ni nada. Es cierto que no tenemos la plantilla más grande en la división de peso gallo, así que no me molesta que esté en el ranking. Me molesta que esté en el puesto número 8 porque no tiene ningún motivo«.