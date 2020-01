Importante nombre de AEW se perderá el crucero de Chris Jericho

La primera jornada de AEW Bash at the Beach dejó otro capítulo semanal de muchos quilates sobre los aventuras y desventuras de esta novel compañía. Pero este concepto originario de WCW se ha resucitado a lo grande, porque del 20 al 24 de este mes, Chris Jericho pondrá en marcha su segundo Rock ‘n’ Wrestling Rager At Sea, desde donde se celebrará además el próximo episodio de AEW Dynamite. Megaevento que sin embargo, no contará con uno de los principales nombres del equipo Élite delante y detrás de las cámaras.

► Brandi Rhodes y su ausencia del crucero de Chris Jericho

La Jefa de Marca de AEW compartió vía Twitter que alguien había robado su pasaporte, para poco después borrar su publicación. Sin embargo, en respuesta a un fan, volvió a dar cuenta del suceso.

I wasn’t scheduled to be on the cruise the entire time, I have to get back to the states to deliver an important keynote, which means an international flight. Not possible. — The Brandalorian (@TheBrandiRhodes) January 19, 2020

Si tienes una fotografía identificatoria válida y tu certificado de nacimiento, puedes estar en el crucero, pues empieza y termina en el mismo puerto. No tienes que perdértelo. No estaba programada para estar en el crucero todo el tiempo, tengo que volver a los Estados Unidos para pronunciar un importante discurso [en la convención anual de la Asociación de Ejecutivos de Programas de Televisión], lo que implica un vuelo internacional. No va a ser posible.

Según el menú que en la última semana viene anunciando AEW, Brandi Rhodes no tenía lucha programada, después de la enfermedad de Awesome Kong que provocó que el pasado martes se calzara las botas junto a Mel para enfrentar a Hikaru Shida y Kris Statlander. Pero sí queda patente con ese comentario que estaba prevista su aparición, tal vez de cara a seguir desarrollando una rivalidad con Statlander.

He aquí el cartel concretado hasta ahora.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

SoCal Uncesored (c) vs. Kenny Omega y «Hangman» Page

RETADOR #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL AEW

Jon Moxley vs. PAC