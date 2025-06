La noche mágica en WWE que hizo llorar a Vince McMahon

A Vince McMahon se le recuerda más estando enojado, o serio o burlándose de alguien, por buscar algunas alternativas, pero también se le ha visto llorando. Ya fuera viendo un comercial, hablando del Undertaker o tras la lucha de Shane McMahon en WrestleMania 32.

► Vince McMahon lloró por Eddie Guerrero

De otro de esos episodios hablamos ahora y para ello nos vamos al 15 de febrero de 2004, al Cow Palace en San Francisco, California (Estados Unidos), donde WWE celebró el evento de pago por visión No Way Out y la coronación de Brock Lesnar como Campeón WWE al derrotar a Brock Lesnar.

Una victoria la del «Latino Heat» que provocó emoción en cada una de las personas en el backstage y que hizo que el entonces mandamás rompiera a llorar. Bruce Prichard lo recordaba hace un tiempo en Something to Wrestle.

«Ese lugar explotó. Lo deseaban con tantas ganas y creo que mucha gente estaba esperando que esto no ocurriera. Así que, cuando se volvió realidad y su luchador venció a Lesnar, fue un clásico de David contra Goliat, y simplemente lo sentiste. Inmediatamente fue hacia el público, fue con su madre. Estábamos llorando detrás del escenario. «Fue uno de esos momentos especiales donde tienes una idea y se ejecuta mejor de lo que imaginaste. Había abrazos y lágrimas por todas partes. Vince estaba llorando. Estaba muy emocionado porque fue mágico. Todos creían que había un final feliz. Brock regresó y fue una de las mejores luchas que ha tenido en su vida. Estaba muy agradecido. De vez en cuando, el bueno gana, y eso fue lo que pasó esa noche».