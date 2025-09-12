Noche UFC: Lopes vs. Silva | ¿Dónde ver en vivo?

UFC vuelve a ponerse la bandera tricolor para celebrar al estilo mexicano con Noche UFC: Lopes vs. Silva (también conocido como UFC Fight Night 259), evento que contará con la pelea estelar entre Diego Lopes y Jean “Lord” Silva desde el Frost Bank Center, en San Antonio, Texas.
- UFC 317: Topuria vs Oliveira | ¿Dónde ver en vivo?
- UFC 318: Holloway vs. Poirier 3 | ¿Dónde ver en vivo?
- UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev | ¿Dónde ver en vivo?
► Noche UFC: Lopes vs. Silva
Lopes —que ocupa el puesto número 2 en la división de peso pluma— llega con sed de revancha tras perder por decisión ante Alexander Volkanovski en UFC 314; Silva, número 10, tiene una racha imparable, ha terminado sus últimas cinco peleas desde que ingresó al UFC, y esta es su gran oportunidad para subir en el ranking. Silva figura como favorito, principalmente por su striking preciso y defensa ante derribos, pero Lopes podría inclinar la balanza si logra llevar la pelea al suelo, donde tiene experiencia.
El evento originalmente iba a realizarse en Guadalajara, pero se trasladó a San Antonio debido a retrasos en la construcción de la Arena Guadalajara.
En peleas destacadas del resto de la cartelera, Rob Font enfrentará a David Martinez, quien reemplazó a Raul Rosas Jr., y también estarán en la pelea preliminar Amanda Lemos vs. Tatiana Suárez. A su vez, Kelvin Gastelum se enfrentará a Dustin Stoltzfus, duelo donde Gastelum parte como favorito, y hay expectativa por ver si Stoltzfus puede sorprender con su tamaño y alcance.
CARTEL PRINCIPAL:
- Diego Lopes vs. Jean Silva.
- Rob Font vs. David Martínez.
- Rafa García vs. Jared Gordon.
- Kelvin Gastelum vs. Dustin Stoltzfus.
- Alexander Hernández vs. Carlos Diego Ferreira.
- Santiago Luna vs. Quang Le.
CARTEL PRELIMINAR:
- José Daniel Medina vs. Duško Todorović.
- Claudio Puelles vs. Joaquim Silva.
- Tatiana Suárez vs. Amanda Lemos.
- Jesús Santos Aguilar vs. Luis Gurule.
- Zachary Reese vs. Sedriques Dumas.
- Alessandro Costa vs. Alden Coria.
- Montserrat Rendón vs. Alice Pereira.
- Rodrigo Sezinando vs. Daniil Donchenko.
Las preliminares comenzarán este sábado 13 de septiembre a partir de la 1:00 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por Fox Sports Premium. El cartel principal comenzará a las 4:00 de la tarde por Fox Sports Premium.