Noche UFC: Lopes vs. Silva | ¿Dónde ver en vivo?

UFC vuelve a ponerse la bandera tricolor para celebrar al estilo mexicano con Noche UFC: Lopes vs. Silva (también conocido como UFC Fight Night 259), evento que contará con la pelea estelar entre Diego Lopes y Jean “Lord” Silva desde el Frost Bank Center, en San Antonio, Texas.

Lopes —que ocupa el puesto número 2 en la división de peso pluma— llega con sed de revancha tras perder por decisión ante Alexander Volkanovski en UFC 314; Silva, número 10, tiene una racha imparable, ha terminado sus últimas cinco peleas desde que ingresó al UFC, y esta es su gran oportunidad para subir en el ranking. Silva figura como favorito, principalmente por su striking preciso y defensa ante derribos, pero Lopes podría inclinar la balanza si logra llevar la pelea al suelo, donde tiene experiencia.

El evento originalmente iba a realizarse en Guadalajara, pero se trasladó a San Antonio debido a retrasos en la construcción de la Arena Guadalajara.

En peleas destacadas del resto de la cartelera, Rob Font enfrentará a David Martinez, quien reemplazó a Raul Rosas Jr., y también estarán en la pelea preliminar Amanda Lemos vs. Tatiana Suárez. A su vez, Kelvin Gastelum se enfrentará a Dustin Stoltzfus, duelo donde Gastelum parte como favorito, y hay expectativa por ver si Stoltzfus puede sorprender con su tamaño y alcance.

CARTEL PRINCIPAL:

  • Diego Lopes vs. Jean Silva.
  • Rob Font vs. David Martínez.
  • Rafa García vs. Jared Gordon.
  • Kelvin Gastelum vs. Dustin Stoltzfus.
  • Alexander Hernández vs. Carlos Diego Ferreira.
  • Santiago Luna vs. Quang Le.

CARTEL PRELIMINAR:

  • José Daniel Medina vs. Duško Todorović.
  • Claudio Puelles vs. Joaquim Silva.
  • Tatiana Suárez vs. Amanda Lemos.
  • Jesús Santos Aguilar vs. Luis Gurule.
  • Zachary Reese vs. Sedriques Dumas.
  • Alessandro Costa vs. Alden Coria.
  • Montserrat Rendón vs. Alice Pereira.
  • Rodrigo Sezinando vs. Daniil Donchenko.

Las preliminares comenzarán este sábado 13 de septiembre a partir de la 1:00 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por Fox Sports Premium. El cartel principal comenzará a las 4:00 de la tarde por Fox Sports Premium.

