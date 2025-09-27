Noche de Campeones del CMLL 2025 ¿Qué títulos cambiaron de manos?

La edición 2025 de la Noche de Campeones del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se convirtió en un festín de emociones, con siete títulos en juego y el poder de la afición como juez máximo al elegir a los retadores.

El público que abarrotó la Arena México fue testigo de duelos vibrantes, caídas dramáticas y consagraciones inesperadas. Entre los momentos más destacados brillaron las defensas de Atlantis Jr. y la caída de Último Dragoncito, así como el histórico triunfo de Kemalito en la división de microestrellas.

Atlantis Jr., Último Dragoncito y Kemalito: las batallas que marcaron la noche

La lucha estelar tuvo al heredero de la dinastía atlantina, Atlantis Jr., defendiendo con éxito el Campeonato Mundial Histórico de Peso Semicompleto tras 25 minutos de técnica contra Xelhua. El monarca prolongó así su reinado que ya suma 964 días.

En contraste, la sorpresa llegó en la división de los más pequeños. Angelito derrotó a Último Dragoncito para coronarse nuevo Campeón Mundial de Pequeños Estrellas, aprovechando un error de su rival y desatando la ovación del público.

Pero la mayor campanada de la velada la dio Kemalito, quien derrotó a Tengu y conquistó el Campeonato Mundial de Micro Estrellas. Con agilidad y resistencia, el retador destronó al campeón en la tercera caída y se consolidó como nuevo referente de la categoría.

Resultados oficiales de Noche de Campeones del CMLL

