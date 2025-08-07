Noche de Campeones CMLL 2025: Ternas anunciadas para los combates titulares

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) ha revelado las ternas para los combates titulares de Noche de Campeones 2025, evento que se llevará a cabo el 26 de septiembre en la icónica Arena México. Los aficionados tendrán la oportunidad de elegir a los retadores de cada campeonato a través de votaciones en la página oficial del CMLL.

► Campeones y posibles retadores para Noche de Campeones del CMLL

A continuación, presentamos los títulos en juego y los posibles contendientes:

Campeonato Micro

Campeón: Tengu

Retadores:

Campeonato Mundial Pequeños Estrellas

Campeón: Último Dragoncito

Retadores:

Campeonato Nacional Femenil

Campeona: India Sioux

Retadoras:

Campeonato Nacional de Tríos

Campeones: Felino Jr., Stuka Jr., El Cobarde

Retadores:

Campeonato Mundial Histórico Welter

Campeón: Máscara Dorada

Retadores:

Campeonato Mundial Medio

Campeón: Templario

Retadores:

Campeonato Mundial Histórico Semicompleto

Campeón: Atlantis Jr.

Retadores: