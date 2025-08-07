Noche de Campeones CMLL 2025: Ternas anunciadas para los combates titulares

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) ha revelado las ternas para los combates titulares de Noche de Campeones 2025, evento que se llevará a cabo el 26 de septiembre en la icónica Arena México. Los aficionados tendrán la oportunidad de elegir a los retadores de cada campeonato a través de votaciones en la página oficial del CMLL.
► Campeones y posibles retadores para Noche de Campeones del CMLL
A continuación, presentamos los títulos en juego y los posibles contendientes:
Campeonato Micro
Campeón: Tengu
Retadores:
Campeonato Mundial Pequeños Estrellas
Campeón: Último Dragoncito
Retadores:
Campeonato Nacional Femenil
Campeona: India Sioux
Retadoras:
Campeonato Nacional de Tríos
Campeones: Felino Jr., Stuka Jr., El Cobarde
Retadores:
- Stigma, Arkalis, Rayo Metálico
- Blue Panther Jr., Dark Panther, El Hijo de Blue Panther
- Adrenalina, Fantástico, Astro Oriental
Campeonato Mundial Histórico Welter
Campeón: Máscara Dorada
Retadores:
Campeonato Mundial Medio
Campeón: Templario
Retadores:
Campeonato Mundial Histórico Semicompleto
Campeón: Atlantis Jr.
Retadores: