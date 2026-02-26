NOAH: Ulka Sasaki ya se encuentra en el WWE Performance Center

Quedó definido el destino del luchador japonés de Pro Wrestling NOAH, Ulka Sasaki, quien tendrá su viaje de preparación en Estados Unidos.

► Ulka Sasaki ya se encuentra en el Performance Center, luchará en NXT

Fue a principios de enero cuando NOAH reveló que Ulka Sasaki tendría su viaje de preparación al extranjero, trasladándose a los Estados Unidos, pero su destino aún no se conocía.

A través de un video de YouTube, el gladiador confirmó que entrenará en el WWE Performance Center una vez que pase las pruebas médicas. Esta visita forma parte de las relaciones de intercambio entre WWE y NOAH. El antecedente directo de un luchador japonés en NXT es Yoshiki Inamura, actual monarca máximo de NOAH.

Ulka Sasaki tiene una experiencia de dos años como luchador profesional. Es es un exluchador de la UFC y ha competido en Rizin y Shooto. Su debut como luchador sucedió en enero de 2024, siendo rápidamente aceotado por la aficipon. Entre sus logros luchísticos se cuenta que ha conquistado el Campeonato Nacional GHC y el Campeonato de Parejas GHC junto con Kenoh. Su última lucha en NOAH antes de su viaje fue contra KENTA, el líder de su grupo White Raven Squad.

En el video, Sasaki mencionó que Shinsuke Nakamura le dijo que lo visitara una vez que llegara a Florida para darle consejos para que logre adaptarse a la vida en Estados Unidos. Nakamura fue la inspiración de Sasaki para decidirse a convertirse en luchador profesional.

Ayer, 24 de febrero, durante un Dark Match antes del episodio 826, Sasaki tuvo su debut en NXT cayendo en una lucha individual ante Channing Lorenzo.