NOAH/Tokyo Gurentai: «Tokyo Dream Final»

El Tokyo Korakuen Hall fue el escenario «Tokyo Dream Final» evento conjunto que presentaron Pro Wrestling NOAH y Tokyo Gurentai.

► «Tokyo Dream Final»

Tras el anuncio del retiro de NOSAWA Rongai, que se concretará en febrero de 2023, éste tomó la decisión de poner fin a su agrupación (y pequeña promotora) Tokyo Gurentai, luego de 22 años de existencia.

Para este evento especial, los miembros de Tokyo Gurentai combatieron como invitados especiales, así como algunos otros luchadores.

Eita y Kotaro Suzuki, ex compañeros en Perros del Mal de Japón, se enfrentaron en un duelo en mano a mano donde salió triunfante el de Dragon Gate.

El espectacular Ninja Mack se impuso a The Leave Mask y Dante Leon en un choque en triple amenaza que resultó veloz e intenso.

En la semifinal, Naomichi Marufuji, Masaaki Mochizuki y Akito doblegaron al combinado de BxB Hulk, Hokuto Omori y Yoshitomo Shimohigashi.

En el turno estelar se dio la lucha de despedida de Tokyo Gurentai. Kongo (Hajime Ohara, Hi69, Katsuhiko Nakajima, Kenoh, Manabu Soya y Tadasuke) sometieron a Tokyo Gurentai (FUJITA, KIKUZAWA, MAZADA, NOSAWA Rongai y TAKEMURA) y Dick Togo.

Tras la batalla, los seis miembros vigentes de Tokyo Gurentai dieron su discurso de despedida y agradecieron a los aficionados por 22 años de apoyo.

Los resultados completos son:

NOAH/Tokyo Gurentai x The Leave «TOKYO DREAM FINAL ~ LAST FESTIVAL ~», 20.12.2022

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 750 Espectadores

1. Vaccine Fight Offer Match: Hidetaka Monma, Daisuke Nakamura, Tyson Maeguchi y Takuya Kai vencieron a Ikuto Hidaka, SUSHI, SUSHI 2 y Takatoshi Matsumoto (11:50) con un Modified Butterfly Hold de Monma sobre SUSHI 2.

2. Maya Yukihi y Miyuki Takase derrotaron a Rina Yamashita y Natsu Sumire (15:10) cuando Yukihi colocó espaldas planas a Sumire.

3. NO HAY SALIDA: Eita venció a Kotaro Suzuki (9:48) con la Imperial Uno.

4. NOAH Offer Match ~ 3 Way Match: Ninja Mack derrotó a The Leave Mask y Dante Leon (9:45) con la Ninja Bomb sobre Mask.

5. Special Six Man Tag match ~ Kizuna: Naomichi Marufuji, Masaaki Mochizuki y Akito vencieron a BxB Hulk, Hokuto Omori y Yoshitomo Shimohigashi (14:17) con un Perfect Figure-Four Leglock de Akito sobre Shimohigashi.

6. Tokyo Gurentai vs. Kongoh ~ VATOS LOCOS: Kenoh, Katsuhiko Nakajima, Manabu Soya, Tadasuke, Hajime Ohara y Hi69 derrotaron a NOSAWA Rongai, MAZADA, FUJITA, TAKEMURA y KIKUZAWA (24:36) con la P.F.S de Kenoh sobre NOSAWA.