Una vez más, NOAH realizó una función a puerta cerrada que transmitió en vivo por ABEMA, que se denominó "Stay Together Muta Fantasy" y estuvo disponible vía YouTube a todo el mundo.

El ring fue desinfectado totalmente, incluso de las cuerdas. Al inicio de la función se anunciaron dos eventos denominados "NOAH New Hope", que se realizarán el 24 y 31 de mayo, también a puerta cerrada y transmitidos por Abema y el último muy probablemente por Samurai TV.

En duelo en parejas, Kotaro Suzuki y Atsushi Kotoge de Stinger, derrotaron a Hajime Ohara y Seiki Yoshioka. Tras la lucha, Kotoge golpeó a su compañero mostrando su desacuerdo porque HAYATA se uniera al grupo. Entonces preguntó a Ohara y a Yoshioka si podía unirse a la división junior de Sugiura Army y ellos lo aceptaron. Llegó NOSAWA Rongai y dijo que Kotoge no podía entrar al grupo, porque no era adecuado para la agrupación, entonces Ohara y Yoshioka lo golpearon anunciadon una nueva tercia, que se llamará Full Throttle.

A continuación, Takashi Sugiura y Rene Dupree dieron cuenta de Yoshiki Inamura y Nioh de Kongoh. Nio fue el elemento más débil al que le cargaron la mano en los castigos. NOSAWA avisó a Sugiura de la salida del grupo de los luchadores junior.

Kenou, Masa Kitamiya y Manabu Soya de Kongoh, unieron fuerzas para dar cuenta del equipo de Katsuhiko Nakajima, Shuhei Taniguchi y Mohammed Yone. Destacó el choque entre Kitamiya y Nakajima, ex Diamond Ring.

En mano a mano, Kaito Kiyomiya pasó sobre Haoh en casi 12 minutos de refriega.

Siguió la lucha de asignación del vacante Campeonato Jr. de Parejas GHC. YO-HEY y Tadasuke de Ratel's ingresaron para enfrentar a Yoshinari Ogawa y el traidor HAYATA. Las acciones se trasladaron afuera del ring por lo que el réferi aplicó el conteo y los dos equipos no regresaron al ring.

Al no haber ganadores, las acciones se reanudaron con la misma fiereza, hasta que HAYATA castigó a YO-HEY con la Headache para dar el triunfo a su nuevo equipo. Stinger celebró su triunfo pero fueron interrumpidos por el recién creado Full Throttle. Tadasuke, YO-HEY y Daisuke Harada no se quedaron atrás y empujaron a los demás. Furioso Harada aseguró que no volverán a usar el nombre de Ratel's y queda una cuenta pendiente con HAYATA

En el turno estelar se presentaron Great Muta y Magical Immortality (Naomichi Marufuji) como dos entidades demoníacas que ascendían del inframundo. Sus rivales en turno fueron los veteranos Kazushi Sakuraba y Masaaki Mochizuki. Usando elementos que tuvieron a su alcance, las entidades demoníacas se valieron de todo para llevarse el triunfo. Great Muta finiquitó con su habitual Shining Wizard sobre Mochizuki, celebrando que encontró un valioso aliado.

Los resultados completos son:

NOAH "Stay Together Muta Fantasy", 10.05.2020

NOAH Special Arena

Sin Fans

1. Daisuke Harada venció a Kinya Okada (5:50) con un Diving Elbow Drop.

2. Kotaro Suzuki y Atsushi Kotoge derrotaron a Hajime Ohara y Seiki Yoshioka (12:17) con la Endless Waltz de Suzuki sobre Yoshioka.

3. Takashi Sugiura y Rene Dupree vencieron a Yoshiki Inamura y Nioh (7:46) con un Diving Body Press de Dupree sobre Nioh.

4. Kenou, Masa Kitamiya y Manabu Soya derrotaron a Katsuhiko Nakajima, Shuhei Taniguchi y Mohammed Yone (12:02) con la P.F.S de Kenou sobre Yone.

5. Kaito Kiyomiya venció a Haoh (11:37) con un Throwing German Suplex.

6. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title, Decision Match: Yoshinari Ogawa y HAYATA vs. YO-HEY y Tadasuke - finalizó en doble conteo fuera (3:02).

6a. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title, Decision Match: Yoshinari Ogawa y HAYATA derrotaron a YO-HEY y Tadasuke (16:29) con la Headache de HAYATA sobre YO-HEY - conquistando el título (40th Champions).

7. Great Muta y Marufuji vencieron a Kazushi Sakuraba y Masaaki Mochizuki (21:00) con la Shining Wizard de Muta sobre Mochizuki.