La empresa japonesa Pro Wrestling NOAH dio a conocer los carteles de "Stay Together Forever!", las dos funciones que presentará en el Tokyo Korakuen Hall y que contarán con la presencia de público.

► "Stay Together Forever!"

"Stay Together Forever!" es el gran retorno al Korakuen Hall, NOAH ofrecerá dos funciones los días 18 y 19 de julio, de gran interés por los combates que se presentarán.

Las rivalidades en la división junior siguen en su apogeo, y como preludio a la lucha por los campeonatos individual y de parejas de la categoría, chocarán en duelo de eliminación Stinger (Kotaro Suzuki, Yoshinari Ogawa y HAYATA) contra Daisuke Harada, Tadasuke y YO-HEY. Viejos equipos rivales que dejarán las cosas más álgidas (si eso es posible).

Sugiura Army (Takashi Sugiura, Kazushi Sakuraba, Kendo Kashin, Kaz Hayashi y NOSAWA Rongai) vuelven al ataque con una recia confrontación ante los siempre violentos Kongoh (Kenou, Masa Kitamiya, Manabu Soya, Haoh y Nioh). A pesar de las diferencias entre Sugiura y Kashin, deberán quedar en segundo plano si desean salir avantes.

Para la batalla principal se darán un encuentro de parejas. Go Shiozaki y Kaito Kiyomiya contra Keiji Mutoh y Naomichi Marufuji. La joven estrella Kiyomiya buscará su revancha ante el experimentado Mutoh, luego de que en su última confrontación, Kiyomiya sufrió un serio descalabro.

El cartel quedan de la siguiente manera:

NOAH "STAY TOGETHER FOREVER! DAY 1", 18.07.2020

Tokyo Korakuen Hall

1. Kinya Okada vs. Yoshiki Inamura

2. Katsuhiko Nakajima, Shuhei Taniguchi y Mohammed Yone vs. Atsushi Kotoge, Hajime Ohara y Seiki Yoshioka

3. Elimination Match: Kotaro Suzuki, Yoshinari Ogawa y HAYATA vs. Daisuke Harada, Tadasuke y YO-HEY

4. Takashi Sugiura, Kazushi Sakuraba, Kendo Kashin, Kaz Hayashi y NOSAWA Rongai vs. Kenou, Masa Kitamiya, Manabu Soya, Haoh y Nioh

5. Special Tag Match: Go Shiozaki y Kaito Kiyomiya vs. Keiji Muto y Naomichi Marufuji

Al día siguiente, en el mismo escenario, se darán dos choques con los campeonatos de la división junior en juego. HAYATA y Yoshinari Ogawa de Stinger, pondrán en juego por segunda ocasión el Campeonato de Parejas Jr. GHC ante Daisuke Harada y Tadasuke. Sin duda alguna, la lucha se centrará entre el odio de Harada por el traidor HARADA.

Siguiendo la tónica de la rivalidad entre Stinger y los ex Ratel's, Kotaro Suzuki chocará ante YO-HEY con el Campeonato Jr. GHC de por medio. Ésta será la tercera vez que Suzuki expone su cetro, dentro de su cuarto reinado.

Un conglomerado de cinco luchadores conformarán un equipo de NOAH (Go Shiozaki, Katsuhiko Nakajima, Kaito Kiyomiya, Shuhei Taniguchi, Atsushi Kotoge y Hajime Ohara) para intentar frenar la amenaza que represente el temible Kongoh (Kenou, Masa Kitamiya, Yoshiki Inamura, Manabu Soya, Haoh y Nioh)

NOAH "STAY TOGETHER FOREVER! DAY 2", 19.07.2020

Tokyo Korakuen Hall

1. Mohammed Yone vs. Masao Inoue

2. Hitoshi Kumano Last Match Before Closure: Naomichi Marufuji y Kinya Okada vs. Takashi Sugiura y Hitoshi Kumano

3. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Yoshinari Ogawa y HAYATA (c) vs. Daisuke Harada y Tadasuke

4. GHC Jr. Heavyweight Title: Kotaro Suzuki (c) vs. YO-HEY

5. Go Shiozaki, Katsuhiko Nakajima, Kaito Kiyomiya, Shuhei Taniguchi, Atsushi Kotoge y Hajime Ohara vs. Kenou, Masa Kitamiya, Yoshiki Inamura, Manabu Soya, Haoh y Nioh