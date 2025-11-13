NOAH: Segunda fecha del NOAH Jr. Grand Prix

Pro Wrestling NOAH llegó a Saitama como parte de la gira «Sunny Voyage 2025«, donde se realizó el cierre de la primera ronda del torneo NOAH Jr. Grand Prix 2025.

A yellow tournament bracket graphic titled NJRGP 2025 with winner labels features matchups including Hiroyuki Takashita versus Shu Kondo both scored 11.8 Daiyashima versus Black Mensore at 11.6 Nijo Mack versus Junto Yamayaki at 11.6 Alejandro versus Kai Fujimura at 11.6 Daga versus Eri at 11.21 Tadasuke versus Haya at 11.9 and Amakusa versus Yuto Kinchi at 11.9 with logos for Noah GHC and Power Gran Prix.

► «Sunny Voyage 2025»

Yuto Kikuchi no logró sorprender a su mentor HAYATA, quien logró dominarlo en poco más de once minutos de acciones.

Siguió el duelo del mexicano Daga contra Tadasuke. Daga tomó la iniciativa con un ataque violento y parecía que dominaría la lucha, pero Yoshi Tatsu intervino en varias ocasiones, desestabilizando a Daga, hasta que éste fue sorprendido por Tadasuke quien lo venció.

Two male wrestlers in a ring during a match, one with long hair in a ponytail wearing black pants applying a hold on the other lying on the mat with tattoos on his arm and wearing black pants, referee nearby raising a hand, audience in background, white ropes and turnbuckles visible.

AMAKUSA hizo valer su experiencia para dominar a Jun Masaoka con una lucha recia pero efectiva. Tras la batalla, ambos luchadores estrecharon sus manos y AMAKUSA invitó a Masaoka a hacer equipo.

Two male professional wrestlers face each other in a ring, one with long blonde hair wearing black armbands and gloves extending a hand, the other with long black hair in a ponytail wearing blue trunks and white armband shaking hands, both shirtless with muscular builds, set in an indoor arena with ceiling drapes and lighting.

Cerrando la primera ronda, Eita no tuvo contemplaciones ante Hajime Ohara. Este fue un duelo entre dos egresados del sistema Toryumon y lo demostraron con técnica e intensidad.

Two male wrestlers in a ring during a match, one with curly black hair wearing black tank top and green tights applying a leg lock submission hold, the other with short hair in gray and black tights defending on the mat, referee in black uniform observing nearby, ropes and turnbuckles visible around the canvas, audience in background.

En la lucha estelar, Yoshiki Inamura, Hank Walker y Tank Ledgersuperaron a la tercia de Kaito Kiyomiya, Naomichi Marufuji y Harutoki. Este fue el primer choque entre Inamura y Koyomiya, previo a su confrontación titular.

Three muscular male wrestlers stand in a professional wrestling ring, each wearing knee pads and wrestling boots. The central wrestler has a cowboy hat and holds a green championship belt around his waist while saluting. The left wrestler with a topknot hairstyle holds a silver GHC belt over his shoulder and wears a yellow towel. The right wrestler with a beard holds another silver GHC belt and has tattoos on his arms. They pose confidently with arms raised, belts visible, in front of a green backdrop with audience seated in the background.

Los resultados completos son:

NOAH «SUNNY VOYAGE 2025», 09.11.2025 
Kawagoe City Espoir Isanuma
304 Espectadores

1. Kenoh, Jack Morris, Alejandro, Kai Fujimura y Daiki Odashima vencieron a KENTA, Ulka Sasaki, Ninja Mack, Junta Miyawaki y Black Menso~re (11:24) con un Golazo de Fujimura sobre Menso~re.
2. Masa Kitamiya y Takashi Sugiura vencieron a Manabu Soya y Saxon Huxley (10:23) con un Strangle Hold γ de Kitamiya sobre Huxley.
3. NOAH Jr. Grand Prix – Round 1: HAYATA venció a Yuto Kikuchi (11:14) con un Modified Armlock.
4. NOAH Jr. Grand Prix – Round 1: Tadasuke venció a Daga (9:31) con un Tadasuke Crash.
5. NOAH Jr. Grand Prix – Round 1: AMAKUSA venció a Jun Masaoka (10:31) con la Kaikoku.
6. NOAH Jr. Grand Prix – Round 1: Eita venció a Hajime Ohara (10:24) con un Cradle.
7. Yoshiki Inamura, Hank Walker y Tank Ledger vencieron a Kaito Kiyomiya, Naomichi Marufuji y Harutoki (14:03) con la DIS CHARGE de Inamura sobre Harutoki.

 

