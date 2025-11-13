NOAH: Segunda fecha del NOAH Jr. Grand Prix

Pro Wrestling NOAH llegó a Saitama como parte de la gira «Sunny Voyage 2025«, donde se realizó el cierre de la primera ronda del torneo NOAH Jr. Grand Prix 2025.

► «Sunny Voyage 2025»

Yuto Kikuchi no logró sorprender a su mentor HAYATA, quien logró dominarlo en poco más de once minutos de acciones.

Siguió el duelo del mexicano Daga contra Tadasuke. Daga tomó la iniciativa con un ataque violento y parecía que dominaría la lucha, pero Yoshi Tatsu intervino en varias ocasiones, desestabilizando a Daga, hasta que éste fue sorprendido por Tadasuke quien lo venció.

AMAKUSA hizo valer su experiencia para dominar a Jun Masaoka con una lucha recia pero efectiva. Tras la batalla, ambos luchadores estrecharon sus manos y AMAKUSA invitó a Masaoka a hacer equipo.

Cerrando la primera ronda, Eita no tuvo contemplaciones ante Hajime Ohara. Este fue un duelo entre dos egresados del sistema Toryumon y lo demostraron con técnica e intensidad.

En la lucha estelar, Yoshiki Inamura, Hank Walker y Tank Ledgersuperaron a la tercia de Kaito Kiyomiya, Naomichi Marufuji y Harutoki. Este fue el primer choque entre Inamura y Koyomiya, previo a su confrontación titular.

Los resultados completos son:

NOAH «SUNNY VOYAGE 2025», 09.11.2025

Kawagoe City Espoir Isanuma

304 Espectadores

1. Kenoh, Jack Morris, Alejandro, Kai Fujimura y Daiki Odashima vencieron a KENTA, Ulka Sasaki, Ninja Mack, Junta Miyawaki y Black Menso~re (11:24) con un Golazo de Fujimura sobre Menso~re.

2. Masa Kitamiya y Takashi Sugiura vencieron a Manabu Soya y Saxon Huxley (10:23) con un Strangle Hold γ de Kitamiya sobre Huxley.

3. NOAH Jr. Grand Prix – Round 1: HAYATA venció a Yuto Kikuchi (11:14) con un Modified Armlock.

4. NOAH Jr. Grand Prix – Round 1: Tadasuke venció a Daga (9:31) con un Tadasuke Crash.

5. NOAH Jr. Grand Prix – Round 1: AMAKUSA venció a Jun Masaoka (10:31) con la Kaikoku.

6. NOAH Jr. Grand Prix – Round 1: Eita venció a Hajime Ohara (10:24) con un Cradle.

7. Yoshiki Inamura, Hank Walker y Tank Ledger vencieron a Kaito Kiyomiya, Naomichi Marufuji y Harutoki (14:03) con la DIS CHARGE de Inamura sobre Harutoki.