NOAH: Se presentan dos talentos de NXT

Pro Wrestling NOAH dio a conocer que dos talentos de WWE NXT se presentarán en la función que se realizará en el Tokyo Korakuen Hall el 23 de septiembre.

► Dos luchadores de NXT en NOAH

NOAH reveló que los luchadores de WWE NXT, Charlie Dempsey y Harlem Lewis se presentarán en el evento del 23 de septiembre en el Korakuen Hall de Tokio. Esa función incluirá la final del torneo N-1 Victory 2025, así como varias luchas muy interesantes. Sin embargo, aún no se conoce quienes serán los oponentes de Dempsey y Lewis.

En el programa de NXT Homecoming de la semana pasada, Dempsey le comunicó a su compañero de grupo de No Quarter Catch Crew, Wren Sinclair, que viajaría a Japón durante un mes, pidiéndole mantenerse fuerte durante su ausencia.

Para ambos luchadores será su debut en NOAH; hay que recordar que a principios de 2024, Charlie Dempsey se presentó en AJPW, retando incluso a Katsuhiko Nakajima por el Campeonato de Peso Completo de la Triple Corona, fallando en su intento.

Por su parte, Harlem Lewis lleva poco más de año y medio en WWE. Participó en la segunda temporada de WWE LFG y en NXT Level Up. También participó en un combate en Raw en agosto del año pasado, donde perdió contra Odyssey Jones (a.k.a Oddyssey, quien recientemente compitió en el Royal Road Tournament de AJPW).

El año pasado, otros dos talentos de NXT, Tavion Heights y Josh Briggs, compitieron en el torneo N-1 Victory 2024.