NOAH: Se anuncia la Universe Cup con ocho empresas participantes

Pro Wrestling NOAH anunció la realización de la primera edición de la «Universe Cup» dentro de la serie «Monday Magic» producida por NOZAWA Rongai.

► Se anuncia la Universe Cup

El torneo contará con promociones bajo el lema WRESTLE UNIVERSE. La primera ronda del torneo comenzará el 9 de marzo y la final tendrá lugar el 6 de abril. Los participantes se anunciarán el 9 de febrero durante el final de temporada de «MONDAY MAGIC».

Cada empresa tendrá su representante; las empresas participantes son:

  • Pro Wrestling NOAH
  • DDT Pro Wrestling
  • Michinoku Pro Wrestling
  • ZERO1
  • BASARA
  • Ganbare Pro
  • Pro Wrestling Up Town
  • MONDAY MAGIC (contará como empresa).

No se ha mencionado como serán las reglas de la competencia ni los criterios de eliminación, pero se espera que sea un formato llamativo para el público.

