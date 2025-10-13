NOAH: Resultados “Wrestle Odissey” KENTA retiene

“Wrestle Odissey” fue el magno evento que Pro Wrestling NOAH presentó en el Tokyo Ryogoku Kokugikan, donde

► “Wrestle Odissey”

Daga y el joven Daiki Odashima se proclamaron nuevos poseedores del Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC, arrebatándoles el título a Los Golpeadores (Dragon Bane y Apha Wolf).

Hiroshi Tanahashi apareció en NOAH haciendo equipo con el As Kaito Kiyomiya para dominar a la lucha de Naomichi Marufuji y Kenoh

Hiromu Takahashi se mantiene firme como poseedor del Campeonato de Peso Jr. GHC. Tras la lucha, Junta Miyakawi dio un paso al frente como siguiente retador.

En el turno estelar, KENTA defendió el Campeonato de Peso Completo GHC del asedio de Masa Kitamiya, el flamante vencedor del N-1 Victory 2025. Tras la lucha KENTA, quien se mantiene como monarca máximo, recibió el reto de Yoshiki Inamura a una lucha por el título. Inamura pasó los últimos 12 meses en Estados Unidos en NXT.

Los resultados completos son:

NOAH «WRESTLE ODYSSEY», 11.10.2025

Tokyo Ryogoku Kokugikan

3,617 Espectadores

1. Junta Miyawaki venció a Kai Fujimura (7:28) con un Sunshine Driver.

2. Galeno y Harutoki vencieron a Manabu Soya y Yuto Kikuchi (5:33) con un Brain Match de Harutoki sobre Kikuchi.

3. NOAH vs. WWE/NXT: Charlie Dempsey y Harlem Lewis vencieron a Jack Morris y Ulka Sasaki (11:42) con un Regal Plex de Dempsey sobre Sasaki.

4. Takashi Sugiura y Shun Skywalker con OZAWA vencieron a Tetsuya Endo y HAYATA (12:00) con un Olympic Slam de Sugiura sobre HAYATA.

5. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Daga y Daiki Odashima vencieron a Dragon Bane y Alpha Wolf (c) (15:20) con un Samson Clutch de Odashima sobre Wolf – conquistando el título

6. Special Singles Match: Kazuyuki Fujita vs. Minoru Suzuki – finalizó en doble Countout (9:39).

7. Special Tag Match: Hiroshi Tanahashi y Kaito Kiyomiya vencieron a Naomichi Marufuji y Kenoh (10:29) con un Skywalk Elbow de Kiyomiya sobre Kenoh.

8. GHC Jr. Heavyweight Title: Hiromu Takahashi (c) venció a Eita (16:29) con un Avalanche-Style TIME BOMB defndiendo el título.

9. GHC Heavyweight Title: KENTA (c) venció a Masa Kitamiya (23:34) con la Go 2 Sleep defendiendo el título.