NOAH: Resultados «Wrestle Magic» Triunfa equipo NJPW-DDT-DG

Pro Wrestling NOAH celebró su evento «Wrestle Magic 2026» en el Korakuen Hall, donde se adjudicaron dos campeonatos vacantes.

► «Wrestle Magic»

Shuji Ishikawa derrotó a Daisuke Sekimoto para ganar el Campeonato Hardcore GHC, que se encontraba vacante. Recientemente, Hikaru Sato, lesionado, se vio obligado a dejar vacante el título.

En un choque de ensueño, se aliaron un lujoso grupo de cinco enmascarados: Último Dragón, Great Sasuke, Hayabusa, Tsubasa y Alejandro, quienes se llevaron una contundente victoria sobre . Victoria contundente sobre MAZADA, FUJITA, Shuji Kondo, «brother» YASSHI y Takuya Sugawara acompañados por NOSAWA Rongai.

Uno de los combates estelares fue para coronar a la nueva campeona femenina GHC, ya que Mayu Iwatani dejó vacante el título recientemente debido a una lesión. MIRAI se enfrentó a Great Sakuya para determinar quién sería la cuarta campeona femenina de GHC. Tras la reñida batalla, MIRAI conectó un brutal Lariat para llevarse el triunfo.

En la estelar, Zack Sabre Jr., Luis Mante y Chris Brookes integraron poderoso equipo que dio cuenta de Kaito Kiyomiya, Titus Alexander y Archie Cole

Los resultados completos son:

NOAH «WRESTLE MAGIC», 15.06.2026

Tokyo Korakuen Hall

1. Naomichi Marufuji y Daiki Odashima vs. Daichi Hashimoto y Fuminori Abe – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

2. Miku Aono , Miyuki Takase y ZONES vencieron a Nightshade y Johnnie Robbie y Miko Alana (7:53) con un Small Package de Aono sobre Alana.

3. GHC Hardcore Title, Decision Match: Shuji Ishikawa venció a Daisuke Sekimoto (12:33) con un Giant Slam – conquistando el título

4. HAYTA, Riiita y MAO vencieron a Rich Port Ayala, Reece Alexios y Danny Duggan (14:07) con un Osaka Rinkai Upper de MAO Sobre Duggan.

5. TEAM ALEJANDRO vs. TEAM NOSAWA: Ultimo Dragon , The Great Sasuke , Tsubasa , Hayabusa y Alejandro vencieron a MAZADA, FUJITA, Shuji Kondo, «brother» YASSHI y Takuya Sugawara c/ NOSAWA Rongai (9:33) con La Magistral de Dragon sobre YASSHI.

6. GHC Women’s Title, Decision Match: MIRAI venció a Great Sakuya (12:08) con un Lariat – conquistando el título.

7. Zack Sabre Jr., Luis Mante y Chris Brookes vencieron a Kaito Kiyomiya, Titus Alexander y Archie Cole (26:22) con un Modified Octopus Hold de Sabre sobre Cole.