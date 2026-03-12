NOAH: Resultados «Universe Magic 2026» 1a ronda

«Universe Magic 2026» fue el evento especial organizado por Pro Wrestling NOAH y Wrestle Universe, donde se desarrolló la Primera Universe Cup que contó con la participación de representantes de las empresas que transmiten sus eventos por dicho canal de stream.
► «Universe Magic 2026» 1a ronda
Sanshiro Takagi tuvo su propia aventura cuando luchóno solo contra una momia, sino contra dos. Mientras luchaba contra Great Mummy en el ring, NOSAWA Rongai derribó a una segunda Great Mummy para añadir algo de confusión a la lucha. Afortunadamente para Takagi, Mecha Mummy apareció para ayudarlo y Takagi ganó el combate por DDT.
Marufuji tuvo que lidiar con las travesuras de Kuroshio TOKYO Japan hoy. Aunque Kuroshio perdió, no quiere irse. El luchador de Uptown le preguntó a Marufuji tras bambalinas si podía ir a NOAH y Marufuji dijo que no.
A mitad del evento, se presentó un duelo de tercias femeninas, donde Takumi Iroha, Utami Hayashishita y Miyuki Takase enfrentaron a Mayu Iwatani, Mika Iwata y Mio Momono; aunque la lucha concluyó en empate.
Great Sasuke e Isami Kodaka se descontrolaron en su combate de la primera ronda. La leyenda de Michinoku Pro le aplicó a Kodaka un Piledriver en la rampa de entrada y también lo estrelló contra una pila de sillas en el ringside. Kodaka casi lo desquitó con un Brainbuster, pero Sasuke cubrió al luchador de BASARA con La Magistral Cradle para obtener la victoria.
Hayabusa de ZERO1 derrotó a Yumehito Imanari de Ganbare☆Pro en el evento principal. Imanari quedó destrozado por la derrota, ya que formó parte de Wrestle Universe desde sus inicios, cuando se llamaba DDT Universe.
Las semifinales quedaron definidas así: Sanshiro Takagi enfrentará a Great Sasuke, mientras que Hayabusa se medirá contra Naomichi Marufuji
Los resultados completos son:
NOAH «UNIVERSE MAGIC 2026», 09.03.2026
Shinjuku FACE
1. Takeru Inoue y Sentaro Motojima vencieron a Yuki Toki y Nobuhiko Kimura (8:56) con un Crab Hold de Inoue sobre Kimura.
2. 1st Universe Cup – Round 1: Sanshiro Takagi venció a Great Mummy (8:23) con un Stunner.
3. 1st Universe Cup – Round 1: Naomichi Marufuji venció a Kuroshio TOKYO Japan (9:12) con un Perfect Necklock.
4. Takumi Iroha , Utami Hayashishita y Miyuki Takase vs. Mayu Iwatani , Mika Iwata y Mio Momono – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (20:00).
5. 1st Universe Cup – Round 1: The Great Sasuke venció a Isami Kodaka (12:24) con La Magistral.
6. 1st Universe Cup – Round 1: Hayabusa venció a Yumehito Imanari (14:06) con un Firebird Splash.