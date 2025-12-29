NOAH: Resultados «Thanksgiving 2025» Gran cierre de año

«Thanksgiving 2025» fue el evento con el que Pro Wrestling NOAH cerró sus actividades de 2025, desde el Tokyo Korakuen Hall.

► «Thanksgiving 2025»

OZAWA anunció al comienzo del evento que haría un regreso sorpresa.

En confrontación de parejas, Naomichi Marufuji y Kenoh dieron cuenta de Hiroto Tsuruya y Midori Takahashi en sólo ocho minutos de acciones. BUSHI apareció después del cuarto combate y atacó a Kenoh con una Black Mist.

Siguió un duelo de parejas junior donde Hiromu Takahashi y Daiki Nagai superaron a AMAKUSA y Daiki Odashima. Al finalizar el duelo, Takahashi y AMAKUSA se encararon.

Takashi Sugiura resultó triunfante en la lucha donde celebró el 25 aniversario de su debut donde aplastó KENTA sin piedad.

En el turno principal se dio el sorpresivo regreso de OZAWA para cerrar 2025. Esto sucedió en una batalla de tercias donde Team 2000X (OZAWA, Masa Kitamiya y Tadasuke) dio rienda suelta a su poderío para castigar a la tercia de Yoshiki Inamura, Kaito Kiyomiya y Tetsuya Endo.

Los resultados completos son:

NOAH «THANKSGIVING 2025», 23.12.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,498 Fans

1. Will Kroos, Alejandro y Kai Fujimura vencieron a Saxon Huxley, Shuji Kondo y Eita (7:53) con un Frog Splash de Kroos sobre Eita.

2. Tadasuke y Jun Masaoka vencieron a Atsushi Kotoge y Hajime Ohara (4:55) con un Crucifix Hold de Tadsuke sobre Kotoge.

3. NOAHful GIFT Christmas Battle Royal: Kazuyuki Fujita venció a Treeman con Sleeper Hold (9:34). Orden de eliminación: Yuto Koyanagi, Mohammed Yone y Ulka Sasaki, Daga, HAYATA, Harutoki, Junta Miyawaki, Hi69, Shuhei Taniguchi, Bramen y Treeman.

4. Naomichi Marufuji y Kenoh vencieron a Hiroto Tsuruya y Midori Takahashi (7:52) con un Kenoh Special de Kenoh sobre Takahashi.

5. Hiromu Takahashi y Daiki Nagai vencieron a AMAKUSA y Daiki Odashima (10:58) con la TIME BOMB de Takahashi sobre AMAKUSA.

6. Godfather 25 Years of Greatness: Takashi Sugiura venció a KENTA (16:49) con un Olympic Slam.

7. Ultimate Showcase 2025: OZAWA, Masa Kitamiya y Tadasuke vencieron a Yoshiki Inamura, Kaito Kiyomiya y Tetsuya Endo (18:13) con la Real Rebel de OZAWA sobre Endo.