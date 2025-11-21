NOAH: Resultados «Sunny Voyager 2025»

El EDION Arena Osaka fue escenario para la función «Sunny Voyage 2025» donde Pro Wreslting NOAH inició la segunda rondal del torneo Jr. Grand Prix.

► «Sunny Voyager 2025»

En choque de parejas, Yoshiki Inamura y Jack Morris dieron cuenta de Kaito Kiyomiya y Harutoki; este fue un nuevo choque entre Inamura y Kiyomiya.

Masa Kitamiya y Takashi Sugiura superaron a Naomichi Marufuji y Kenoh para ganar su derecho a desafiar por el Campeonato de Parejas GHC.

Arrancaron los duelos de la segunda ronda del torneo junior; Hiromu Takahashi de NJPW no tuvo problemas para dominar a Ninja Mack.

En el turno estelar, HAYATA batalló pero consiguió la victoria ante Eita para avanzar a la siguiente fase.

Los resultados completos son:

NOAH «SUNNY VOYAGE 2025», 15.11.2025

EDION Arena Osaka #2

659 Espectadores

1. Kai Fujimura y AMAKUSA vencieron a Shuji Kondo y Tadasuke (7:31) con un Hattrick de Fujimura sobre Tadasuke.

2. KENTA, Ulka Sasaki, Tetsuya Endo y Junta Miyawaki vencieron a Daga, Daiki Odashima, Hajime Ohara y Alejandro (8:18) con un Burning Star Press de Endo sobre Odashima.

3. Hank Walker , Tank Ledger y Yuto Kikuchi vencieron a Manabu Soya, Saxon Huxley y Atsushi Kotoge (11:29) cuando Walker colocó espaldas planas a Kotoge tras la Collision Course.

4. Yoshiki Inamura y Jack Morris vencieron a Kaito Kiyomiya y Harutoki (11:01) con un Tiger Driver de Morris sobre Harutoki.

5. GHC Tag Team Title #1 Contendership: Masa Kitamiya y Takashi Sugiura vencieron a Naomichi Marufuji y Kenoh (10:27) con un Olympic Slam de Sugiura sobre Kenoh.

6. NOAH Jr. Grand Prix – Round 2: Hiromu Takahashi venció a Ninja Mack (10:50) con un Nameless Hiromu Roll.

7. NOAH Jr. Grand Prix – Round 2: HAYATA venció a Eita (14:35) con la Headache.