NOAH: Resultados «Sunny Voyage 2025»

por

Pro Wrestling NOAH llegó al Kasukabe Touch Cube como parte de la gira «Sunny Voyage 2025«.

Imagen

► «Sunny Voyage 2025»

Hank And Tank (Hank Walker y Tank Ledger) se presentaron con NOAH con una victoria sobre Los Golpeadores (Alpha Wolf y Dragon Bane). Tras celebrar el resultado, los luchadores de NXT retaron a Team 2000X (Masa Kitamiya y Takashi Sugiura), los actuales monarcas de la categoría.

Three male wrestlers stand in a professional wrestling ring during a confrontation. One wrestler with short dark hair wears black shorts and holds a microphone while facing two opponents. The opponents include a bald wrestler in red and black attire resembling hockey gear with knee pads and boots and another with long hair in black shorts and knee wraps. The ring has black ropes wooden panel backdrop and audience in background. A logo is visible on the mat.

Yoshiki Inamura se impuso a Shuji Kondo en una rápida batalla. Tras el combate, Inamura reafirmó su desafío ante KENTA.

En el turno estelar, KENTA, Ulka Sasaki, Tetsuya Endo y HAYATA pasaron sobre Kaito Kiyomiya, Harutoki, Alejandro y Kai Fujimura tras una intensa refriega de casi veinte minutos de acciones.

Five men stand on a wrestling ring mat with DDT logo, four muscular wrestlers in colorful tights and boots holding gold belts above heads, one referee in black shirt and pants beside them, bright overhead lights illuminate the scene, wooden panel backdrop and blurred audience in background

Los resultados completos son:

NOAH «SUNNY VOYAGE 2025», 26.10.2025 
Kasukabe Touch Cube
411 Espectadores

1. Manabu Soya y Eita vencieron a Mohammed Yone y Hajime Ohara (10:46) con la Dando de Soya sobre Yone.
2. Atsushi Kotoge venció a Shuhei Taniguchi (9:26) con un Kill Switch.
3. 3 Way Match: Junta Miyawaki venció a AMAKUSA y Black Menso~re (6:13) con un Sunshine Suplex Hold sobre Menso~re.
4. Hank Walker y Tank Ledger vencieron a Dragon Bane y Alpha Wolf (10:19) con la Collision Course de Walker sobre Bane.
5. Masa Kitamiya, Takashi Sugiura y Tadasuke vencieron a Naomichi Marufuji, Kenoh y Daiki Odashima (11:38) con un Strangle Hold γ de Kitamiya sobre Odashima.
6. Yoshiki Inamura venció a Shuji Kondo (4:58) con la DIS CHARGE.
7. KENTA, Ulka Sasaki, Tetsuya Endo y HAYATA vencieron a Kaito Kiyomiya, Harutoki, Alejandro y Kai Fujimura (19:32) con un GAME OVER de KENTA sobre Alejandro.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos