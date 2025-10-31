NOAH: Resultados «Sunny Voyage 2025»

Pro Wrestling NOAH llegó al Kasukabe Touch Cube como parte de la gira «Sunny Voyage 2025«.

► «Sunny Voyage 2025»

Hank And Tank (Hank Walker y Tank Ledger) se presentaron con NOAH con una victoria sobre Los Golpeadores (Alpha Wolf y Dragon Bane). Tras celebrar el resultado, los luchadores de NXT retaron a Team 2000X (Masa Kitamiya y Takashi Sugiura), los actuales monarcas de la categoría.

Yoshiki Inamura se impuso a Shuji Kondo en una rápida batalla. Tras el combate, Inamura reafirmó su desafío ante KENTA.

En el turno estelar, KENTA, Ulka Sasaki, Tetsuya Endo y HAYATA pasaron sobre Kaito Kiyomiya, Harutoki, Alejandro y Kai Fujimura tras una intensa refriega de casi veinte minutos de acciones.

Los resultados completos son:

NOAH «SUNNY VOYAGE 2025», 26.10.2025

Kasukabe Touch Cube

411 Espectadores

1. Manabu Soya y Eita vencieron a Mohammed Yone y Hajime Ohara (10:46) con la Dando de Soya sobre Yone.

2. Atsushi Kotoge venció a Shuhei Taniguchi (9:26) con un Kill Switch.

3. 3 Way Match: Junta Miyawaki venció a AMAKUSA y Black Menso~re (6:13) con un Sunshine Suplex Hold sobre Menso~re.

4. Hank Walker y Tank Ledger vencieron a Dragon Bane y Alpha Wolf (10:19) con la Collision Course de Walker sobre Bane.

5. Masa Kitamiya, Takashi Sugiura y Tadasuke vencieron a Naomichi Marufuji, Kenoh y Daiki Odashima (11:38) con un Strangle Hold γ de Kitamiya sobre Odashima.

6. Yoshiki Inamura venció a Shuji Kondo (4:58) con la DIS CHARGE.

7. KENTA, Ulka Sasaki, Tetsuya Endo y HAYATA vencieron a Kaito Kiyomiya, Harutoki, Alejandro y Kai Fujimura (19:32) con un GAME OVER de KENTA sobre Alejandro.