NOAH: Resultados «Sunny Voyage 2025» Kai Fujimura y Tadasuke avanzan

La gria «Sunny Voyage 2025» de Pro Wrestling NOAH continúa en desarrollo y en esta ocasión tocó puerto en Osaka.

Resultados del torneo Osaka Umeda Sky Building Stella Hall del 16 de noviembre de 2025

► «Sunny Voyage 2025»

Siguiendo con la segunda ronda del torneo NOAH Jr. Grand Prix, Kai Fujimura sorprendió a Shuji Kondo y lo eliminó para avanzar a la siguiente etapa.

A continuación, Tadasuke enfrentó a AMAKUSA y cuando parecía que éste último dominaba el duelo, ingresó al ring Jun Masaoka y atacó a AMAKUSA, para que Tadasuke lo llevara al toque de espaldas. Masaoka se sumó al Team 2000X.

La tercia de Yoshiki Inamura, Hank Walker y Tank Ledger logró dominar a Kaito Kiyomiya, Harutoki y Alejandro. Nuevamente Inamura y Kiyomiya se encararon.

Los resultados completos son:

NOAH «SUNNY VOYAGE 2025 IN OSAKA DAY 2», 16.11.2025 
Osaka Edion Arena #2
422 Espectadores

1. Jack Morris, Daga, Daiki Odashima y Eita vencieron a KENTA, Ulka Sasaki, Tetsuya Endo y Hajime Ohara (12:12) con un Tiger Driver de Morris sobre Ohara.
2. Masa Kitamiya y Takashi Sugiura vencieron a Jun Masaoka y Black Menso~re (8:29) con un Ankle Hold de Sugiura sobre Menso~re.
3. Manabu Soya, Saxon Huxley, Ninja Mack y Junta Miyawaki vencieron a Naomichi Marufuji, Kenoh, HAYATA y Yuto Kikuchi (13:16) con un Phoenix Splash de Mack sobre Kikuchi.
4. NOAH Jr. Grand Prix – Round 2: Kai Fujimura venció a Shuji Kondo (12:57) con un Inside Cradle.
5. NOAH Jr. Grand Prix – Round 2: Tadasuke venció a AMAKUSA (14:38) con un Tadasuke Crash.
6. Yoshiki Inamura, Hank Walker y Tank Ledger vencieron a Kaito Kiyomiya, Harutoki y Alejandro (17:34) con la DIS CHARGE de Inamura sobre Alejandro.

