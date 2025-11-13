NOAH: Resultados «Star Navigation 2025» Yoshiki Inamura se corona

El Tokyo Korakuen Hall fue escenario para que Pro Wrestling NOAH presentara la función «Star Navigation 2025«.

► «Star Navigation 2025»

Kaito Kiyomiya anunció al inicio del programa que tres novatos debutarían el 7 de diciembre en el Korakuen Hall.

Alpha Wolf retó a Dragon Bane a una lucha por el Campeonato Nacional de la GHC. Bane aceptó el reto y fijó el 1 de enero en el Budokan Hall como fecha para la lucha.

Inició el torneo NOAH Jr. Grand Prix, donde destacaron los triunfos de Shuji Kondo, Kai Fujimura, Ninja Mack y Hiromu Takahashi.

Hank y Tank se proclamaron nuevos Campeones de Parejas GHC tras doblegar a Masa Kitamiya y Takashi Sugiura. Naomichi Marufuji y Kenoh retaron a los nuevos Campeones a una lucha titular. Sin embargo, dado que Masa Kitamiya también exigió una revancha, los luchadores de NXT estipularon que ambos equipos debían competir primero en una lucha para determinar a los contendientes número uno.

En el turno principal, KENTA falló en su tercera defensa ya que cayó ante el poderoso Yoshiki Inamura. Tras ganar el Campeonato Peso Completo GHC, Inamura nominó a Kaito Kiyomiya como su primer retador.

Los resultados completos son:

NOAH «STAR NAVIGATION 2025», 08.11.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,560 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. Naomichi Marufuji, Kenoh y Jack Morris vencieron a Kaito Kiyomiya, Harutoki y Mohammed Yone (7:14) cuando Kenoh colocó espaldas planas a Yone tras la Maruken.

2. 3 Way Match: Dragon Bane y Alpha Wolf vencieron a Manabu Soya y Saxon Huxley y a Ulka Sasaki y HAYATA (5:40) con un Wolf Driver de Wolf sobre HAYATA.

3. NOAH Jr. Grand Prix – Round 1: Kai Fujimura venció a Junta Miyawaki (6:53) con un Golazo.

4. NOAH Jr. Grand Prix – Round 1: Shuji Kondo venció a Black Menso~re (0:57) con un King Kong Lariat.

5. NOAH Jr. Grand Prix – Round 1: Ninja Mack venció a Alejandro (8:29) con la Ninja Bomb.

6. NOAH Jr. Grand Prix – Round 1: Hiromu Takahashi venció a Daiki Odashima (12:56) con la TIME BOMB.

7. GHC Tag Team Title: Hank Walker y Tank Ledger vencieron a Masa Kitamiya y Takashi Sugiura (c) (15:30) con un Collision Course de Ledger sobre Sugiura – conquistando el título .

8. GHC Heavyweight Title: Yoshiki Inamura venció a KENTA (c) (17:30) con la DIS CHARGE – conquistando el título.