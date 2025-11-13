NOAH: Resultados «Star Navigation 2025» Yoshiki Inamura se corona

El Tokyo Korakuen Hall fue escenario para que Pro Wrestling NOAH presentara la función «Star Navigation 2025«.

Imagen

► «Star Navigation 2025»

Kaito Kiyomiya anunció al inicio del programa que tres novatos debutarían el 7 de diciembre en el Korakuen Hall.

Four men stand on a wrestling ring stage under green lighting, wearing black Pro Wrestling NOAH t-shirts and athletic pants, one holding a microphone with blonde hair, others with short dark hair, red and white ropes around the ring, audience blurred in background, NOAH logo on mat.

Alpha Wolf retó a Dragon Bane a una lucha por el Campeonato Nacional de la GHC. Bane aceptó el reto y fijó el 1 de enero en el Budokan Hall como fecha para la lucha.

Two masked male wrestlers stand side by side in a wrestling ring under stage lights one wearing a detailed metallic mask with spikes holding a red and gold championship belt around his waist dressed in white tights with black accents and arm wraps the other in a similar metallic mask with tattoos visible on his arms and torso wearing white tights with black designs and arm bands both have muscular builds and are positioned near turnbuckles with a screen in the background.

Inició el torneo NOAH Jr. Grand Prix, donde destacaron los triunfos de Shuji Kondo, Kai Fujimura, Ninja Mack y Hiromu Takahashi.

Two panels show professional wrestlers in a ring during a match at Korakuen Hall. Left panel depicts a wrestler with red hair in a hold on another with short black hair, both shirtless in tights, crowd and lights in background. Right panel shows a wrestler in green and colorful attire flipping over a prone opponent in red and white tights, with NOAH logo on mat and audience visible.

Hank y Tank se proclamaron nuevos Campeones de Parejas GHC tras doblegar a Masa Kitamiya y Takashi Sugiura. Naomichi Marufuji y Kenoh retaron a los nuevos Campeones a una lucha titular. Sin embargo, dado que Masa Kitamiya también exigió una revancha, los luchadores de NXT estipularon que ambos equipos debían competir primero en una lucha para determinar a los contendientes número uno.

Four male wrestlers in a ring during a professional wrestling event. One with long black hair wears white t-shirt and jeans standing outside ropes gesturing. Another with blonde hair in white t-shirt and black pants stands nearby. Two muscular shirtless wrestlers in black shorts and knee pads pose with arms raised holding championship belts one with tattoos and beard the other bald and larger build. Green lighting and audience in background with overhead lights.

En el turno principal, KENTA falló en su tercera defensa ya que cayó ante el poderoso Yoshiki Inamura. Tras ganar el Campeonato Peso Completo GHC, Inamura nominó a Kaito Kiyomiya como su primer retador.

Collage of four photos from wrestling match. First shows Yoshiki in green tights holding ornate championship belt over shoulder while pointing finger. Second captures KENTA in black tights shaking hands with opponent in ring. Third depicts Yoshiki shirtless with belt around waist standing in green tights. Fourth features KENTA holding belt with arm raised in green and black attire amid crowd.

Los resultados completos son:

NOAH «STAR NAVIGATION 2025», 08.11.2025
Tokyo Korakuen Hall
1,560 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. Naomichi Marufuji, Kenoh y Jack Morris vencieron a Kaito Kiyomiya, Harutoki y Mohammed Yone (7:14) cuando Kenoh colocó espaldas planas a Yone tras la Maruken.
2. 3 Way Match: Dragon Bane y Alpha Wolf vencieron a Manabu Soya y Saxon Huxley y a Ulka Sasaki y HAYATA (5:40) con un Wolf Driver de Wolf sobre HAYATA.
3. NOAH Jr. Grand Prix – Round 1: Kai Fujimura venció a Junta Miyawaki (6:53) con un Golazo.
4. NOAH Jr. Grand Prix – Round 1: Shuji Kondo venció a Black Menso~re (0:57) con un King Kong Lariat.
5. NOAH Jr. Grand Prix – Round 1: Ninja Mack venció a Alejandro (8:29) con la Ninja Bomb.
6. NOAH Jr. Grand Prix – Round 1: Hiromu Takahashi venció a Daiki Odashima (12:56) con la TIME BOMB.
7. GHC Tag Team Title: Hank Walker y Tank Ledger vencieron a Masa Kitamiya y Takashi Sugiura (c) (15:30) con un Collision Course de Ledger sobre Sugiura – conquistando el título .
8. GHC Heavyweight Title: Yoshiki Inamura venció a KENTA (c) (17:30) con la DIS CHARGE – conquistando el título.

 

LA LUCHA SIGUE...
