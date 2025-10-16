NOAH: Resultados Star Navigation 2025 |Galeno cae, Dragon Bane se corona

Pro Wrestling NOAH llegó al Tokyo Korakuen Hall para su evento «Star Navigation 2025» donde se expuso un campeonato donde se vieron involucrados dos luchadores mexicanos.

► «Star Navigation 2025»

Antes de ello, la sociedad de Naomichi Marufuji y Kenoh sigue dando frutos; en esta ocasión se unieron a Shuhei Taniguchi para dar cuenta de Masa Kitamiya, Takashi Sugiura y Tadasuke del Team 2000X.

Hiromu Takahashi no tuvo problemas en dominar a Junta Miyakawi. Tras el combate, Takahashi anunció su participación en el torneo NOAH Jr. Grand Prix 2025. En respuesta, el joven Daiki Osahima lo encaró y le dijo que esperará con ansias su duelo.

Kaito Kiyomiya superó a Charlie Dempsey con un movimiento de sumisión y se llevó el triunfo en la lucha individual que sostuvieron.

El luchador mexicano enmascarado Dragon Bane conquistó el Campeonato Nacional GHC, dominando a su compatriota Galeno y dando la sorpresa de la jornada. Bane se convirtió en el tercer mexicano en apoderarse de este cetro y es su primer título individual en Japón.

En la batalla estelar, Yoshiki Inamura y Harlem Lewis se mostraron avasalladores sobre el equipo de KENTA y Tetsuya Endo. Este fue el primer choque entre Inamura y KENTA de cara a su duelo de campeonato.

Los resultados completos son:

NOAH «STAR NAVIGATION 2025», 16.10.2025

Tokyo Korakuen Hall

808 Espectadores

1. Manabu Soya venció a Yuto Kikuchi (8:11) con la Dando.

2. Harutoki, Alejandro y Kai Fujimura vencieorn a Mohammed Yone, Ulka Sasaki y Black Menso~re (6:15) con la Zero Gravity de Alejandro sobre Menso~re.

3. Daga, Daiki Odashima, AMAKUSA y HAYATA vs. Eita, Alpha Wolf, Atsushi Kotoge y Hajime Ohara – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

4. Naomichi Marufuji, Kenoh y Shuhei Taniguchi vencieron a Masa Kitamiya, Takashi Sugiura y Tadasuke (10:15) con la Maruken de Kenoh sobre Tadasuke.

5. Hiromu Takahashi venció a Junta Miyawaki (9:50) con la TIME BOMB II.

6. Kaito Kiyomiya venció a Charlie Dempsey (13:07) con Figure-Four Pinfall.

7. GHC National Title: Dragon Bane venció a Galeno (c) (16:05) con la Huracanrana – conquistando el título

8. Yoshiki Inamura y Harlem Lewis vencieron a KENTA y Tetsuya Endo (12:37) con la DIS CHARGE de Inamura sobre KENTA.