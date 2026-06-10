NOAH: Resultados «Neo Global Tag League 2026» Día 8

La octava fecha de torneo «Neo Global Tag League 2026» tuvo lugar en el Morioka Gymnasium en Morioka, Iwate, a donde Pro Wrestling NOAH se trasladó.
► «Neo Global Tag League 2026» Día 8
Hi69 regresó a su ciudad natal donde sostuvo un duelo individual contra Ryusei, de los Tranquilos de Japón, a quien venció.
Good Brothers (Doc Gallows y Karl Anderson) aseguraron su tercera victoria superando a Lykos Gym (Kid Lykos y Kid Lykos II) tras una excelente labor de equipo.
Team 2000X (Masa Kitamiya y Takashi Sugiura) no tuvieron contemplaciones ante All Rebellion (Alejandro y Kaito Kiyomiya) para sumar cuatro puntos.
En el turno principal, Los Tranquilos de Japón (Tetsuya Naito y BUSHI) también ligaron su tercera victoria, imponiéndose al White Raven Squad (HAYATA y Tetsuya Endo).
Los resultados completos son:
NOAH «NEO GLOBAL TAG LEAGUE 2026», 05.06.2026
Iwate Prefectural Gymnasium
475 Espectadores
1. Yuto Koyanagi venció a Midori Takahashi (5:45) con un Inside Cradle.
2. OZAWA, Tadasuke, Kai Fujimura y Jun Masaoka vencieron a Kazuyuki Fujita, Mohammed Yone, Atsushi Kotoge y Hajime Ohara (9:09) con un Swan Dive Moonsault Press de OZAWA sobre Ohara.
3. Naomichi Marufuji, Kenoh y AMAKUSA vencieron a KENTA, Katsumi Inahata y Black Menso~re (8:22) cuando Kenoh colocó espaldas planas a Menso~re tras la Maruken.
4. Hi69 venció a RYUSEI (8:52) con un Stuka Splash.
5. Manabu Soya, Yuki Iino , Eita y Daiki Odashima vencieron a Yoshiki Inamura, Stallion Rogers, Alejandro y Hiroto Tsuruya (9:45) con la Dead End de Odashima sobre Tsuruya.
6. Neo Global Tag League – Grupo A: Karl Anderson y Doc Gallows [6] vencieron a Kid Lykos y Kid Lykos II [2] (10:16) cuando Gallows colocó espaldas planas a Lykos II tras la Magic Killer.
7. Neo Global Tag League – Grupo A: Masa Kitamiya y Takashi Sugiura [4] vencieron a Kaito Kiyomiya y Alejandro [2] (3:46) con un Strangle Hold γ de Kitamiya sobre Alejandro.
8. Neo Global Tag League – Grupo A: Tetsuya Naito y BUSHI [6] vencieron a Tetsuya Endo y HAYATA [4] (12:47) con la Destino de Naito sobre HAYATA.
– Neo Global Tag League 2026 – Clasificación Parcial:
Grupo A:
1. Tetsuya Naito y BUSHI [6]
-. Karl Anderson y Doc Gallows [6]
3. Tetsuya Endo y HAYATA [4]
-. Masa Kitamiya y Takashi Sugiura [4]
5. Kaito Kiyomiya y Harutoki / Alejandro [2]
-. Kid Lykos y Kid Lykos II [2]
Grupo B:
1. Manabu Soya y Yuki Iino [6]
2. Yoshiki Inamura y Stallion Rogers [4]
-. Naomichi Marufuji y Kenoh [4]
4. OZAWA y Tadasuke [2]
-. Kazuyuki Fujita y Mohammed Yone [2]
6. KENTA y Katsumi Inahata [0]