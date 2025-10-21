NOAH: Resultados «Monday Magic Xtreme» Daichi Hashimoto se presenta

La segunda función de «Monday Magic Xtreme» se efectuó en el Shin-Kiba 1ST RING a donde Pro Wrestling NOAH llegó con varias estrellas invitadas.
► «Monday Magic Xtreme»
En lucha mano a mano, Miyuki Takase se impuso a Great Sakuya cuando esta fue descalificada por rociar al réferi NOSAWA Rongai con su Poison Mist. Tras la lucha, Sakuya presentó a su nueva coompañera, la inglesa Nightshade, quien debutará el próximo evento de Monday Magic.
Luego subió a ring Takumi Iroha, poseedora del Campeonato Femenino GHC y lanzó su desafió para exponer el cinturón. Éste fue respondido por Risa Sera, quien señaló que quiere ganar éste título antes de retirarse.
El estadounidense Starboy Charlie se impuso a una cuádruple amenaza donde intervinieron HAYATA, AMAKUSA y Alejandro. Tras la lucha, Charlie desafió a HAYATA por el Campeonato Hardcore GHC; sin embargo, a ese combate se sumará otro misterioso luchador.
En la estelar, Daishi Hashimoto, la superestrella de BJW debutó en los eventos Monday Magic haciendo equipo con Kaito Kiyomiya para enfrentar a Kenoh y Titus Alexander. Tras veinte minutos de acciones, los dos equipos empataron.
Los resultados completos son:
NOAH «MONDAY MAGIC XTREME SEASON EP2», 20.10.2025
Shin-Kiba 1st Ring
1. Naomichi Marufuji, Masaaki Mochizuki y Daiki Odashim vencieron a Eddie Vergara, Iker Navarro y Nathan De Windt (9:47) con un Rolling Olympic Hell Part 1 de Odashima sobre Vergara.
2. Special Referee: NOSAWA Rongai: Miyuki Takase venció a Great Sakuya (5:25) por DQ (Poison Mist).
3. Dragon Bane y Alpha Wolf vencieron a Joey Torres y Sito Sanchez (9:58) con la Santa Maria de Bane sobre Sanchez.
4. Danny Duggan vs. Charles Crowley – finalizó en doble toque de espaldas (10:02).
5. 4 Way Survival Match: Starboy Charlie venció a HAYATA, AMAKUSA y Alejandro (10:17). Orden de eliminación: AMAKUSA eliminó a Alejandro con la Kaikoku (7:30). HAYATA eliminó a AMAKUSA por Double Pin con Charlie (8:20). Starboy Charlie eliminó a HAYATA con un Shooting Starboy Press (10:17).
6. Kenoh y Titus Alexander vs. Kaito Kiyomiya y Daichi Hashimoto – finalizó en empate tras concluir el tiempo limite (20:00).