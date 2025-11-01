NOAH: Resultados «Monday Magic Xtreme» Cierre de temporada

Pro Wrestling NOAH presentó el último evento de la serie «Monday Magic Xtreme» donde se jugaron dos títulos.

► «Monday Magic Xtreme»

El estadounidense Titus Alexander se impuso en una campal donde intervinieron siete luchadores. Al final sólo quedaron Alexander y el español Iker Navarro.

Siguió la lucha por el Campeonato Femenino GHC, donde la actual campeona, Takumi Iroha, realizó su cuarta defensa tras dominar a la peligrosa Risa Sera. Iroha tardó casi 10 minutos en derrotar a Sera de forma contundente. Tras el combate, la campeona de Marigold Superfly, Mayu Iwatani, quien apenas 24 horas después había disputado un épico combate contra IYO SKY, apareció y la encaró. Iwatani e Iroha se miraron desafiantes, lo que provocó la euforia del público. Aunque no pronunció palabra, Iwatani dejó claro que quiere el Campeonato Femenino GHC.

En el turno estelar se puso en disputa el Campeonato Hardcore GHC. Este cinturón se expuso mediante una triple amenaza donde el monarca HAYATA enfrentó a Starboy Charlie y a un misterioso oponente que resultó ser el veterano Naruki Doi, quien hizo su debut en Monday Magic. HAYATA primero se hizo cargo de Charlie y luego, tras un reñido duelo, dominó a Doi. De esta manera, HAYATA aseguró su segunda defensa titular. Naruki Doi prometió volver a desafiar por este cinturón. Por último, Titus Alexander se encaró con HAYATA postulándose como siguiente retador.

Los resultados completos son:

NOAH «MONDAY MAGIC XTREME SEASON FINAL», 27.10.2025

Shin-Kiba 1st RING

1. Joey Torres y Sito Sanchez vencieron a Atsushi Kotoge y Hajime Ohara (8:03) con un Skylar Tap de Torres sobre Ohara.

2. Miyuki Takase, Haruka Umesaki y Leon vencieron a Great Sakuya, Nightshade y AKARI (10:39) con un Ebisu Drop de Takase sobre AKARI.

3. Shuji Ishikawa y Shigehiro Irie vencieron a Maybach Taniguchi y Great Mummy (5:38) con un Fire Thunder de Ishikawa sobre Taniguchi.

4. MAGIC RUMBLE: Titus Alexander venció a Iker Navarro con la Big Ugly (20:48). Orden de Eliminación: Nathan De Windt (9:06), Danny Duggan (9:42), Eddie Vergara (10:38), Dragon Bane (12:45), Kaito Kiyomiya (16:00) y Iker Navarro (20:48).

5. GHC Women’s Title: Takumi Iroha (c) venció a Risa Sera (9:45) con un Running Three (4th defense) defendiendo el título.

6. GHC Hardcore Title, 3 Way Survival Match: HAYATA (c) venció a Starboy Charlie y Naruki Doi (17:35) defendiendo el título. HAYATA eliminó a Charlie con un Horizontal Cradle (9:28). HAYATA eliminó a Doi con un Modified Pinfall (17:35).