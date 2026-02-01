NOAH: Resultados “Monday Magic Sun Season Ep.1” Titus Alexander monarca Hardcore

Dio comienzo una nueva temporada de “Monday Magic Sun Season Ep.1”, de Pro Wrestling NOAH, eventos producidos por NOZAWA Rongai.

► “Monday Magic Sun Season Ep.1”

Esta edición inició con la participación de luchadores de Dragon Gate, quienes intervinieron en varios combates.

Kaito Kiyomiya sostuvo un encuentro en mano a mano contra el veterano Naruki Doi a quien lobró doblegar en casi quince minutos de acciones.

En choque de parejas, Mayu Iwatani y Miku Aono de Marigold integraron un poderoso equipo que superó a Chi Chi y ZONES de EVOLUTION. Tras el duelo, subió al ring Great Sakuya y desafió a Iwatani por el Campeonato Femenino GHC.

En el turno principal, HAYATA cayó en la tercera ocasión que puso en disputa el Campeonato Harcore GHC, respondiendo al reto que hizo el estadounidense Titus Alexander.

Los resultados completos son:

NOAH «MONDAY MAGIC RISING SUN SEASON EP1», 19.01.2026

Shinjuku FACE

1. Alejandro vs. Ryoya Tanaka – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

2. Shigehiro Irie y Danny Duggan vencieron a Manabu Soya y Hiroshi Yamato (8:00) con un Tombstone Piledriver de Duggan sobre Yamato.

3. Archie Cole, Iker Navarro y Dragon Bane vencieron a Jack Morris, Galeno y Nathan De Wind (11:54) con una Swanton Bomb de Cole sobre Wind.

4. Kaito Kiyomiya venció a Naruki Doi (14:37) con un Japanese Leg Roll Clutch.

5. Mayu Iwatani y Miku Aono vencieron a Chi Chi y ZONES (11:10) con un Moonsault Press de Iwatani sobre ZONES.

6. GHC Hardcore Title: Titus Alexander venció a HAYATA (c) (19:07) con la Big Ugly conquistando el título