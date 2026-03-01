NOAH: Resultados  “Monday Magic Rising Sun Season Final” Mayu Iwatani defiende título

El Shinjuku FACE de Tokyo fue escenario para la jornada conclusiva de la presente temporada de “Monday Magic Rising Sun» de Pro Wrestling NOAH con la disputa de dos campeonatos.

► “Monday Magic Rising Sun Season Final”

Tras 21 días de reinado, Titus Alexander perdió el Campeonato Hardcore GHC tras caer ante Masato Tanaka. Tanaka vuelve a apoderarse de este cetro después de dos años.

En choque de parejas, Kaito Kiyomiya y Alejandro lograron pasar sobre Los Tranquilos de Japón (BUSHI y RYUSEI), quienes sufrieron su primer descalabro en NOAH.

Luego de perseguirla por dos semanas, Great Sakuya finalmente tuvo la oportunidad de retar por el Campeonato Femenino GHC a la monarca Mayu Iwatani. Fue un duelo intenso, donde Iwatani expuso el cinturón por segunda vez. Sakuya estaba a punto de rociar su característica niebla verde en la cara de Iwatani, pero fue contrarrestado cuando Iwatani succionó la niebla de Sakuya y la usó contra ella. A continuación, Iwatani castigó a su rival con un Moonsault Press para obtener la victoria.

Los resultados completos son:

NOAH «MONDAY MAGIC RISING SUN SEASON EP FINAL», 09.02.2026
Shinjuku FACE

1. GHC Hardcore Title: Masato Tanaka venció a Titus Alexander (c) (15:29) con un Sliding D – conquistando el título
2. Miyuki Takase , Marie Malenko y Sofia Savin vencieron a ZONES , Dream Girl Ellie y Alivia Rose (6:55) con un Texas Clover Hold de Malenko sobre Rose.
3. 4 Way Match: HAYATA venció a Dragon Bane, Eita y Archie Cole (6:49) por un Modified Pinfall sobre Cole.
4. Galeno, Chase Emery, Iker Navarro y Danny Duggan vencieron a Izzy James, Nathan de Wind, Rich Port Ayala y Soda Pop (9:58) cuando Navarro colocó espaldas planas a Ayala.
5. Kaito Kiyomiya y Alejandro vencieron a BUSHI y RYUSEI (11:34) con un Shining Wizard de Kiyomiya sobre RYUSEI.
6. GHC Women’s Title: Mayu Iwatani (c) venció a Great Sakuya (14:15) con un Moonsault Press defendiendo el título.

