NOAH: Resultados “Monday Magic Raising Sun Season 3”

Pro Wrestling NOAH presentó “Monday Magic Rsising Sun Season 3”, tercer evento de su serie especial de los lunes.

► “Monday Magic Raising Sun Season 3”

Great Sakuya se alió con la estadounidense Alivia Rose para imponerse a los equipos de ZONES y Dream Girl Ellie y a Marie Malenko y Sofia Sivan. Tras el combate, apareció Mayu Iwatani y se oficializó la lucha contra Great Sakuya por el Campeonato Femenil GHC.

El estadounidense Titus Alexander ganó el Magic Rumble de 8 naciones por segundo año consecutivo. Tanaka Masato, vestido de momia, anuncia su desafío por el Campeonato Hardcore GHC.

En choque de tercias, Naomichi Marufuji, Kenoh y Masakatsu Funaki chocaron ante Daichi Hashimoto, Masaaki Mochizuki y Hikaru Sato. Tras poco más de veinte minutos, se decretó un justo empate.

Kaito Kiyomiya se impuso en el turno estelar al estadounidense Izzy James tras una recia batalla individual.

Los resultados completos son:

NOAH «MONDAY MAGIC RISING SUN SEASON EP3», 02.02.2026

Shinjuku FACE

1. 3 Way Match: AMAKUSA venció a Dragon Bane y Atsushi Kotoge (7:16) con la Kaikoku sobre Kotoge.

2. Chase Emery venció a Soda Pop (8:45) con un Inside Cradle.

3. 3 Way Match: Great Sakuya y Alivia Rose vencieron a ZONES y Dream Girl Ellie y a Marie Malenko y Sofia Sivan (9:22) con un Getsumen Suibaku de Sakuya sobre Ellie

4. 8 Man Magic Rumble: Titus Alexander venció a Archie Cole con la Big Ugly (23:51). Orden de eliminación: Jacob Crane, Nathan de Wind, Rich Port Ayala, Galeno, Iker Navarro, HAYATA y Archie Cole.

5. Naomichi Marufuji, Kenoh y Masakatsu Funaki vs. Daichi Hashimoto, Masaaki Mochizuki y Hikaru Sato – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (20:20).

6. Kaito Kiyomiya venció a Izzy James (13:13) con un Shining Lancer