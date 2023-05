En una combinación de elementos que integraron el pasado, presente y futuro de Pro Wrestling NOAH, se llevó a cabo el evento “Majestic 2023”.

► “Majestic 2023”

Kenoh fue el encargado de abrir la función y dar la bienvenida a los aficionados, con quienes conectó de inmediato, gracias a su gran carisma.

Josh Barnett se unió al equipo de comentaristas para la histórica lucha entre Masakatsu Funaki y Shinya Aoki. Funaki y Barnett se saludaron y recordaron el combate que sostuvieron hace unos años en IGF. La lucha fue muy reñida pero la mayor experiencia de Funaki le permitió someter a Aoki (quien hizo su debut en NOAH), sometiéndolo con un un Ankle Hold. Al salir del ring, Funaki desafió a Barnett a una lucha antes de su retiro definitivo.

Siguió el combate de STINGER (Yoshinari Ogawa y Chris Ridgeway) contra Eita y Daga. En cuanto comenzó, Eita se lanzó sobre Ogawa, pero éste respondió con furia mientras Ridgeway atacaba a Daga. En un momento determinado, Daga salió del ring y Eita lo llamó solicitando su ayuda, pero el mexicano no entró. Remando contra corriente, Eita logró nivelar el ataque de Ogawa y cuando intentaba la Imperial Uno, éste último se quitó y Eita pateó a Daga. Entonces Ogawa sujetó a Eita por el cabello, en el momento que Daga se incorporaba y se lanzaba contra Eita uniéndose a Stinger, quienes se llevaron la victoria.

A continuación se dio un mano a mano entre luchadores mexicanos. Dralístico enfrentó a Rey Escorpión, quien hacía su debut en NOAH. El oriundo de Guaymas fue implacable, sometiendo al enmascarado a recios castigos, donde usó diversos implementos; incluso lo arrojó en la mesa de comentaristas, rompiéndola. Pero Dralístico se repuso y logró imponer su estilo luchístico, culminando con la Mística.

Saxon Huxley y Timothy Thatcher de Real se coronaron como nuevos Campeones de Parejas GHC, doblegando a Shuhei Taniguchi y Takashi Sugiura. Los retadores se lanzaron con fiereza sobre sus adversarios, quienes se vieron apabullados tras el desgastante duelo.

HAYATA se reencontró en el ring con Ninja Mack y éste de inmediato se lanzó sobre el codo que el monarca se había lastimado la última vez que se enfrentaron. Pero HAYATA estuvo atento para esquivar el ataque aéreo y los movimientos de sumisión de Mack y en el momento preciso lo rindió. Tras la lucha, HAYATA habló por micrófono y nombró a su segundo retador, Dante Leon. Éste nunca ha enfrentado a HAYATA por el título, pero dado que él era contra quien Ninja Mack perdió el cinturón, HAYATA sintió que tenía que desafiarlo. La lucha se efectuará el 17 de junio en Nagoya.

El Hijo De Dr Wagner Jr. está en camino de convertirse probablemente en el mayor Campeón Nacional GHC. El luchador mexicano comenzó el encuentro con un fuerte grito de «¡Arriba México!», lo que hizo que Hideki Suzuki lo derribara entre un coro de abucheos.l ataque de Suzuki fue así de feroz. Durante todo el duelo, Suzuki permaneció sin mostrar sus emociones, hasta que fue rendido con un contundente Leg Roll Clutch Hold para asegurar su cuarte defensa.

Go Shiozaki regresó al ring de NOAH, al lado de Kaito Kiyomiya y Yoshiki Inamura. Sus rivales en turno fueron Kongo (Kenoh, Katushiko Nakajima y Manabu Soya. El objetivo de Shiozaki era Nakajima, la persona con la que ha tenido una larga (y emocional) historia. Nakajima en su habitual engreimiento, su sonrisa lenta volvía cuando él y Shiozaki tenían una guerra de golpes/patadas, fingía un desmayo para que Kenoh y Soya formaran un equipo doble con Shiozaki, y le decía a Keiji Mutoh que le tomara una foto cuando estaba haciendo Shutter Chance sobre Inamura. Fue justamente Nakajima quien dio el triunfo a Kongo rindiendo a Shiozaki.

Tras la lucha, Nakajima ayudo a Shiozaki a reincorporarse, ante la mirada atónita de Kenoh. Nakajima abrazó a Shiozaki, anunciando el regreso de AXIZ y su salida de Kongo, asegurando que ya no lo necesitaban.

En el turno principal, Jake Lee expuso el máximo cinturón de NOAH contra uno de los símbolos de la empresa, Naomichi Marufuji. Éste último llegó al ring en medio de ensordecedores cánticos con los que se deleitó y que recordaron las emotivas entradas de Misawa. Marufuji volvió a usar movimientos antiguos como la Shiranui y el Key Lock, para hacer presente su linaje. Por su parte, Jake Lee consolidó su posición de líder del Arca, fusionando su doble herencia: la de AJPW(entrenado por Keiji Mutoh, uno de los herederos de Inoki) y la de NOAH (entrenado por Atsushi Aoki, nacido en NOAH y cuyo linaje se remonta a Giant Baba).

Tras la lucha, Jake Lee dio un emotivo mensaje, señaló que con Kiyomiya sintió el futuro de la empresa, con Nakajima sintió su fuerza y con Marufuji su historia, tomando lo mejor de cada uno de ellos.

Los resultados completos son:

NOAH «MAJESTIC 2023», 04.05.2023

Tokyo Ryogoku Kokugikan

Asistencia: 2,721 Espectadores

0. Welcome to Majestic 1: Mohammed Yone y Super Crazy vencieron a Akitoshi Saito y Taishi Ozawa (10:58) con un Moonsault Press de Crazy sobre Ozawa.

0. Welcome to Majestic 2: Atsushi Kotoge y Seiki Yoshioka derrotaron a Xtreme Tiger y Lancelot (12:42) con un Kill Switch de Kotoge sobre Lancelot.

1. NOAH International vs. GLG: Jack Morris, Anthony Greene, YO-HEY y Tadasuke vencieron a Sean Legacy, Stallion Rogers, Dragon Bane y Alpha Wolf (9:38) con un Alternate Ending de Greene sobre Rogers.

2. New Freedom Battle: Sumire Natsu y Ryo Mizunami derrotaron a Maya Yukihi y SAKI

(13:57) con la Yoran de Natsu sobre Yukihi.

3. NOAH Jr. vs. Kongo Jr.: Shuji Kondo, Hajime Ohara y Hi69 vencieron a AMAKUSA, Junta Miyawaki y Alejandro (7:29) con un Stuka Splash de Hi69 sobre Miyawaki.

4. Continue to Challenge: Kazuyuki Fujita y Masato Tanaka derrotaron a Masa Kitamiya y Daiki Inaba (9:35) con un Sliding D de Tanaka sobre -/

5. GHC Martial Arts Rule: Masakatsu Funaki venció a Shinya Aoki (6:10) con un Ankle Hold.

6. Deus Ex Machina: Yoshinari Ogawa y Chris Ridgeway derrotaron a Eita y Daga (12:34) cuando Ogawa colocó espaldas planas a Eita tras Diablo Wings de Daga.

7. Juego de los Dioses: Dralistico venció a Rey Escorpion (15:58) con La Mistica.

8. GHC Tag Team Title – Keep Exploding: Saxon Huxley y Timothy Thatcher derrotaron a Takashi Sugiura y Shuhei Taniguchi (c) (15:24) con una Neck-Hanging Bomb de Huxley sobre Taniguchi – conquistando el título

9. GHC Jr. Heavyweight Title – The Highest Peak: HAYATA (c) venció a Ninja Mack (12:24) con un Modified Armlock defendiendo el título

10. GHC National Title – Global Standard: Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) derrotó a Hideki Suzuki (12:17) con un Japanese Leg Roll Clutch Hold defendiendo el título

11. Go Shiozaki Return Match – Back to Ring: Kenoh, Katsuhiko Nakajima y Manabu Soya vencieron a Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya y Yoshiki Inamura (16:47) con un Vertical Spike de Nakajima sobre Shiozaki.

12. GHC Heavyweight Title – Historical Crossroad: Jake Lee (c) derrotó a Naomichi Marufuji (25:28) con una Skewered Front High Kick defendiendo el título