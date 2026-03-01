NOAH: Resultados Legal Rise 2026 LTJ y Yoshiki Inamura retienen

Pro Wrestling NOAH regresó al Korakuen Hall como parte de la gira «Legal Rise 2026«, donde siguió un torneo y se expusieron dos campeonatos.

► “Legal Rise 2026”

Al comienzo del programa, Shinjiro Otani promocionó el lanzamiento de su canal de YouTube y agradeció a Pro Wrestling NOAH por hacerse cargo de su gestión.

Galeno concluirá pronto su participación en NOAH, y pidió enfrenta a su compañero Kaito Kiyomiya en un combate individual.

Siguió el torneo de parejas NOAH Jr. Tag League. En esta segunda fecha, Mark Trew y Kieron Lacey sumaron sus primeros puntos dominando a AMAKUSA y Black Menso~re.

A continuación, Tadasuke y Jun Masaoka del Team 2000X, ligaron su segundo resultado positivo, esta vez ante Atsushi Kotoge y Hi69.

Los Intocables (Daga y Daiki Odashima) se repusieron del descalabro de la jornada inicial y superaron a Eita y Katsumi Inahata.

La segunda dupla del Team 2000X, Alpha Wolf y Kai Fujimura sumaron cuatro puntos tras someter a Alejandro y Dragon Bane.

Los Tranquilos de Japon (BUSHI y Tetsuya Naito) concretaron la primera defensa del Campeonato de Parejas GHC imponiéndose a White Raven Squad (HAYATA y KENTA). Tras la batalla, BUSHI y Naito celebraron con RYUSEI y Ángel Reyes.

En el turno estelar, Yoshiki Inamura logró la cuarta defensa del Campeonato de Peso Completo GHC derrotando a Takashi Sugiura y encerrando al Team 2000X en una jaula para evitar que interfirieran. Tras la lucha, Yoshiki Inamura nominó a Kenoh como el próximo retador.

Los resultados completos son:

NOAH «LEGACY RISE 2026», 11.02.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,598 Espectadores

1. Kaito Kiyomiya, Galeno, Harutoki y Midori Takahashi vencieron a Manabu Soya, Hajime Ohara, Yuto Koyanagi y Hiroto Tsuruya (6:06) con un Galeno Special de Galeno sobre Koyanagi.

2. NOAH Jr. Tag League: Mark Trew y Kieron Lacey [2] vencieron a AMAKUSA y Black Menso~re [0] (6:17) con un Trew Star Press de Trew sobre Menso~re.

3. NOAH Jr. Tag League: Tadasuke y Jun Masaoka [4] vencieron a Atsushi Kotoge y Hi69 [2] (4:13) con la Ambitions de Masaoka sobre Hi69.

4. NOAH Jr. Tag League: Daga y Daiki Odashima [2] vencieron a Eita y Katsumi Inahata [0] (8:35) con un Diablo Wings de Daga sobre Inabata.

5. NOAH Jr. Tag League: Alpha Wolf y Kai Fujimura [4] vencieron a Dragon Bane y Alejandro [2] (11:22) con un Death Hanger de Wolf sobre Alejandro.

6. GHC Tag Team Title: Tetsuya Naito y BUSHI (c) vencieron a KENTA y HAYATA (14:12) con la MAX de BUSHI sobre HAYATA defendiendo el título.

7. GHC Heavyweight Title: Yoshiki Inamura (c) venció a Takashi Sugiura (19:39) con la DISCHARGE defendiendo el título.

NOAH Jr. Tag League – Clasificación Parcial:

1. Tadasuke y Jun Masaoka [4]

-. Alpha Wolf y Kai Fujimura [4]

3. Daga y Daiki Odashima [2]

-. Dragon Bane y Alejandro [2]

-. Atsushi Kotoge y Hi69 [2]

-. Mark Trew y Kieron Lacey [2]

7. AMAKUSA y Black Menso~re [0]

-. Eita y Katsumi Inahata [0]