NOAH: Resultados «Legacy Rise 2026» Yoshiki Inamura y AMAKUSA siguen reinando

Pro Wrestling NOAH se trasladó al Korakuen Hall de la capital japonesa para su magno evento «Legacy Rise 2026″.

► «Legacy Rise 2026»

Ulka Sasaki tuvo su última lucha en Japón enfrentando en mano a mano KENTA. Sasaki prometió que regresará más fuerte.

Tras la lucha, Naito y BUSHI atacaron a KENTA y HAYATA. Un combate de seis hombres está programado para el 6 de febrero, aunque el tercer miembro del equipo de Naito, aún no se ha anunciado. Además, BUSHI y HAYATA planean enfrentarse en un combate individual.

Kai Fujimura entra inesperadamente al T2000X traicionando a Aleja, a quien ya sentenció.

En recio mano a mano, Tetsuya Endo logró doblegar a OZAWA, castigando su pierna que estuvo lesionada.

AMAKUSA realizó la primera defensa del Campeonato del Peso Jr. GHC respondiendo al reto del impetuoso Daiki Odashima, quien contó con el apoyo del público.

Yoshiki Inamura se mantiene como el poseedor el Campeonato de Peso Completo GHC tras imponerse a Masa Kitamiya. Kenoh subió al ring para retar al monarca, pero Takashi Sugiura lo interrumpió y lanzo su propio desafío.

Los resultados completos son:

NOAH «LEGACY RISE 2026», 11.01.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,489 Espectadores

1. Shuhei Taniguchi, Atsushi Kotoge, Hajime Ohara y Hi69 vencieron a Katsumi Inahata, Yuto Koyanagi, Hiroto Tsuruya y Midori Takahashi (6:21) con un Koumori Tsuri Otoshi de Kotoge sobre Koyanagi.

2. Jack Morris, Galeno, Will Kross, Daga y Dragon Bane vencieron a Naomichi Marufuji, Kenoh, Manabu Soya, Mohammed Yone y Eita (7:56) con un Diving Body Press de Kross sobre Eita.

3. Bound for the World: KENTA venció a Ulka Sasaki (11:03) con la Go 2 Sleep.

4. Takashi Sugiura, Alpha Wolf, Tadasuke y Jun Masaoka vencieron a Kaito Kiyomiya, Harutoki, Alejandro y Kai Fujimura (11:33) cuando Wolf colocó espaldas planas a Alejandro trasun Golazo de Fujimura.

5. Tetsuya Endo venció a OZAWA (13:13) con un Sarumane Tornado Clutch.

6. GHC Jr. Heavyweight Title: AMAKUSA (c) venció a Daiki Odashima (16:06) con la Kaikoku defendiendo el título.

7. GHC Heavyweight Title: Yoshiki Inamura (c) venció a Masa Kitamiya (28:26) con la DIS CHARGE defendiendo el título.