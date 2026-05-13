NOAH: Resultados «Legacy Rise 2026» Marufuji es campeón Nacional GHC

Desde el Tokyo Korakuen Hall, Pro Wrestling NOAH presentó «Legacy Rise 2026«, donde se expuso un título.

► «Legacy Rise 2026»

En batalla de cinco contra cinco, el combinado de Good Brothers (Doc Gallows y Karl Anderson), Lykos Gym (Kid Lykos y Kid Lykos II) y Yoshiki Inamura doblegaron al Team 2000X (Jun Masaoka, Knull, OZAWA, Tadasuke y Takashi Sugiura. Este choque fue preludio a la batalla que sostendrán Inamura y OZAWA.

White Raven Squad (Shane Haste y Tetsuya Endo) fueron contundentes ante Katsumi Inahata y KENTA. Sin embargo, éste último agredió a Haste con una silla tras el duelo.

La semifinal fue una lucha de apuestas, donde Kaito Kiyomiya se jugaba la permanencia de All Rebellion, mientras que un confiado Masa Kitamiya apostó su cabellera. Kitamiya contó con las intervenciones de Yoshitatsu, Jun Masaoka y Tadasuke, pero Alejandro y Hakutori llegaron para sacar a los invasores y nivelar las acciones. A partir de ahí, Kiyomiya se aplicó a fondo y derrotó a Kitamiya, salvando a All Rebellion. Masa Kitamiya fue rapado en el centro del ring.

En el turno principal, Naomichi Marufuji hizo historia al convertirse en el primer campeón Grand Slam de la promoción tras derrotar a Alpha Wolf por el Campeonato Nacional GHC. Esta fue la primera ocasión que ambos luchadores se medían por un cinturón; Marufuji tuvo que hacer frente a las intervenciones del Team 2000X, pero al final logró apoderarse del único título de NOAH que le faltaba en su palmarés.

Los resultados completos son:

NOAH «LEGACY RISE 2026», 05.05.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,302 Espectadores

1. Kenoh y AMAKUSA vencieron a Eita y Black Menso~re (5:41) con un P.F.S con Kenoh sobre Menso~re.

2. Tetsuya Naito, BUSHI y RYUSEI vencieron a Yuto Koyanagi, Hiroto Tsuruya y Midori Takahashi (6:35) con un Crab Hold con BUSHI sobre Koyanagi.

3. Manabu Soya, Yuki Iino, Daiki Odashima y Super Crazy vencieron a Kazuyuki Fujita, Mohammed Yone, Atsushi Kotoge y Hajime Ohara (8:32) con la Passion IS con Soya sobre Ohara.

4. Yoshiki Inamura, Karl Anderson, Doc Gallows, Kid Lykos y Kid Lykos II vencieron a OZAWA, Takashi Sugiura, Knull, Tadasuke y Jun Masaoka (9:25) con la Muso con Inamura sobre Masaoka.

5. Shane Haste y Tetsuya Endo vencieron a KENTA y Katsumi Inahata (10:51) con un Lariat con Haste sobre Inahata.

6. Dissolution vs. Hair Match: Kaito Kiyomiya venció a Masa Kitamiya (17:47) con un Skywalk Elbow.

7. GHC National Title: Naomichi Marufuji venció a Alpha Wolf (c) (24:17) por detención arbitral (Perfect Necklock) – conquistando el título