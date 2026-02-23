NOAH: Resultados “Legacy Rise 2026” Inicia la NOAH Jr. Tag League

Desde el Tokyo Korakuen Hall, Pro Wrestling NOAH comenzó la NOAH Jr. Tag League, su competencia de parejas de Peso junior.

► “Legacy Rise 2026”

El combate inaugural del torneo, enfrentó a Tadasuke y Jun Masaoka, miembros del Equipo 2000X, contra Eita y Katsumi Inahata, joven novato que recién debutó.

Atsushi Kotoge y Hi69 sumaron sus primeros puntos tras dar cuenta de AMAKUSA y Black Menso-re.

Los Tranquilos de Japón estaban en acción, con su nuevo miembro RYUSEi debutando en NOAH. Tetsuya Naito, BUSHI y RYUSEI formaron equipo para enfrentarse a KENTA, HAYATA y Tetsuya Endo, del White Raven Squad. RYUSEI terminó sufriendo la derrota de su equipo.

Galeno, Manabu Soya y Yoshiki Inamura salieron avantes ante el Team 2000X (Masa Kitamiya, OZAWA y Takashi Sugiura). El veterano Sugiura se lanzó con todo sobre Inamura.

Los Campeones de Parejas de Peso Jr. GHC, Daga y Daiki Odashima, se enfrentaron a Alpha Wolf y Kai Fujimura. Los representantes del Equipo 2000X lograron una victoria sobre los campeones reinantes y los despacharon con una brutalidad posterior al combate.

En el evento principal, la pareja de Dragon Bane y Alejandro enfrentaron al equipo perdedor de la final de la liga por parejas del año pasado, Mark Trew y Kieron Lacey. Los británicos volvieron a quedar a la zaga, y Bane y Alejandro se marcharon del Korakuen Hall con dos puntos

Los resultados completos son:

NOAH «LEGACY RISE 2026», 06.02.2026
Tokyo Korakuen Hall
1,522 Espectadores

1. NOAH Jr. Tag League: Tadasuke y Jun Masaoka [2] vencieron a Eita y Katsumi Inahata [0] (9:27) con un Tadasuke Crash de Tadasuke sobre Inahata.
2. NOAH Jr. Tag League: Atsushi Kotoge y Hi69 [2] vencieron a AMAKUSA y Black Menso~re [0] (5:26) con un Samson Clutch de Hi69 sobre Menso~re.
3. Naomichi Marufuji, Kenoh, Hajime Ohara y Yuto Koyanagi vencieron a Kaito Kiyomiya, Harutoki, Hiroto Tsuruya y Midori Takahashi (10:17) con un P.F.S de Kenoh sobre Takahashi.
4. L.T.J vs. WRS: KENTA, HAYATA y Tetsuya Endo vencieron a Tetsuya Naito, BUSHI y RYUSEI (15:18) con la GAME OVRE de KENTA sobre RYUSEI.
5. Yoshiki Inamura, Galeno y Manabu Soya vencieron a OZAWA, Masa Kitamiya y Takashi Sugiura (16:52) con un Inside Cradle de Inamura sobre Sugiura.
6. NOAH Jr. Tag League: Alpha Wolf y Kai Fujimura [2] vencieron a Daga y Daiki Odashima [0] (14:23) con un Golazo de Fujimura sobre Odashima.
7. NOAH Jr. Tag League: Dragon Bane y Alejandro [2] vencieron a Mark Trew y Kieron Lacey [0] (12:55) con la Zero Gravity de Alejandro sobre Lacey.

 

