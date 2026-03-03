NOAH: Resultados “Legacy Rise 2026” Dragon Bane y Alejandro ganan la NOAH Jr. Tag League

El Tokyo Korakuen Hall fue el escenario para “Legacy Rise 2026” de Pro Wrestling NOAH, donde llegó a su fin el torneo NOAH Jr. Tag League 2026.

►“Legacy Rise 2026”

Antes de ello, AMAKUSA y Black Menso~re ganaron la lucha inicial, pero AMAKUSA fue atacado por Mark Crew, quien lo retó por el Campeonato de Peso Jr. GHC.

A través de una triple amenaza, llegó a su fin All Rebellion y además Galeno se despidió de Japón. Fue el poderoso mexicano el que se impuso a Kaito Kiyomiya y Harutoki. Al término del combate, Galeno dio las gracias a la afición de NOAH con una respetuosa inclinación.

En choque de parejas, Los Tranquilos de Japón (Tetsuya Naito y RYUSEI) dieron cuenta de Manabu Soya y Hiroto Tsuruya. Este fue el primer triunfo para RYUSEI.

En la semifinal, Kenoh, Naomichi Marufuji y Shuhei Taniguchi pasaron sobre Kieron Lacey, Mark Trew y Yoshiki Inamura. Esta lucha fue preludio a la batalla entre Kenoh e Inamura por el máximo cetro de la empresa.

En el turno estelar, Dragon Bane y Alejandro enfrentaron a Alpha Wolf y Kai Fujimura para coronar a los ganadores de la NOAH Jr. Tag League 2026. A pesar de las tácticas rudas del Team 2000X en el ringside, Dragon Bane y Alejandro lograron superar la desventaja numérica y derrotar a sus respectivos excompañeros en poco más de 20 minutos. Alejandro aplicó la Zero Gravity desde la tercera cuerda sobre Fujimura para asegurar la victoria.

Luego del combate, los actuales Campeones de Parejas Jr. GHC, Los Intocables, Daga y Daiki Odashima, aparecieron para encararse al equipo que les negó la posibilidad de ir a la final de la competencia.

Los resultados completos son:

NOAH «LEGACY RISE 2026», 01.03.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,396 Espectadores

1. NJTL Extra Edition: AMAKUSA y Black Menso~re vencieron a Eita y Katsumi Inahata (7:44) con la Passion Ground Cobra de Menso~re sobre Inahata.

2. KENTA, Tetsuya Endo y HAYATA vencieron a Daga, Daiki Odashima y Midori Takahashi (10:15) con un Modified Chickenwing Armlock de HAYATA sobre Takahashi.

3. BUSHI y Angel Reyes vencieron a Shuji Kondo y Yuto Koyanagi (9:15) con un Suplex Cutter de Reyes sobre Koyanagi.

4. OZAWA, Masa Kitamiya, Tadasuke y Jun Masaoka vencieron a Atsushi Kotoge, Mohammed Yone, Hi69 y Hajime Ohara (10:33) con un Swan Dive-Style Moonsault Press de OZAWA sobre Ohara.

5. ALL REBELLION FINAL TRIANGLE ~ 3 Way Match: Galeno venció a Kaito Kiyomiya y Harutoki (7:46) con un Wagner Driver sobre Harutoki.

6. Tetsuya Naito y RYUSEI vencieron a Manabu Soya y Hiroto Tsuruya (10:15) con un Crab Hold de RYUSEI sobre Tsuruya.

7. Kenoh, Naomichi Marufuji y Shuhei Taniguchi vencieron a Yoshiki Inamura, Mark Trew y Kieron Lacey (13:19) con la P.F.S de Kenoh sobre Lacey.

8. NOAH Jr. Tag League – Final: Dragon Bane y Alejandro vencieron a Alpha Wolf y Kai Fujimura (20:56) con la Zero Gravity de Alejandro sobre Fujimura.