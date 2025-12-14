NOAH: Resultados «Kaito Kiyomiya 10 Year Anniversary Show»

El luchador japonés de Pro Wrestling NOAH, súper estrella de la empresa, Kaito Kiyomiya, celebró diez años como luchador profesional. La función se celebró en el Tokyo Korakuen Hall.

► «Kaito Kiyomiya 10 Year Anniversary Show»

En la primer lucha, Kaito Kiyomiya apareció con su traje verde de novato y ganó una victoria decisiva sobre sel oponente de su debut, Hitoshi Kumano; al término de lucha ambos luchadores estrecharon sus manos.

En la siguiente lucha se dio el debut de Yuto Konayagi, ex profesor de escuela, quien cayó ante Daiki Odashima. A pesar de su derrota Konayagi recibio grandes ovaciones.

A continuación se dieron dos debuts, entre luchadores que se enfrentaron en mano a mano Hiroto Tsuruya y Midori Takahashi. Fue el primer debut en un duelo de novatos en la historia de NOAH, donde el hermano menor del luchador de UFC, Rei Tsuruya, ganó. Hiroto Tsuruya es además, hijo del luchador y representante de Black Belt Japan (Jiu jitsu), Hiroshi Tsuruya.

En el turno estelar, Kaito Kiyomiya enfrentó a Kenoh en una recia lucha en modalidad Iron Man de una hora, donde Kenoh se impuso al festejado con un marcador de 4 sumisiones a tres.

Luego del duelo, se dio una sorpresiva aparición, cuando Good Brothers (Karl Anderson y Doc Gallows), atacaron a Kaito Kiyomiya al final de la función. Como resultado, se anunció un combate especial por equipos entre Kiyomiya y Jack Morris contra Good Brothers, titulado «Invasión», para el 1 de enero de 2026.

También se confirmó que BUSHI, de Los Tranquilos de Japón, participará en la función del 1 de enero en el Budokan Hall. Además, se anunció a otro miembro de LTJ, pero su nombre no fue revelado. El equipo se enfrentará a Kenoh y a un compañero misterioso. Will Kroos expondrá el Campeonato Atlas de PROGRESS contra Saxon Huxley en ese mismo evento.

Los resultados completos son:

NOAH «KAITO KIYOMIYA DEBUT 10TH ANNIVERSARY ~ FRENZY DECADE», 07.12.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,290 Espectadores

1. A Decade Later Rematch: Kaito Kiyomiya venció a Hitoshi Kumano (8:29) con un Skywalk Elbow.

2. Yuto Koyanagi Debut Match: Daiki Odashima venció a Yuto Koyanagi (7:43) con un Rolling Olympic Hell 0.

3. Midori Takahashi y Hiroto Tsuruya Debut Match: Hiroto Tsuruya venció a Midori Takahashi (8:00) con un Crab Hold.

4. Collision of Destinies: Kaito Kiyomiya, Harutoki, Alejandro y Kai Fujimura vencieron a Naomichi Marufuji, Jack Morris, Junta Miyawaki y Andy Wu (11:17) con un Tiger Suplex Hold de Kiyomiya sobre Miyawaki.

5. 60 Minutes Iron Man Match: Kenoh venció a Kaito Kiyomiya (4-3) (60:00). Kenoh venció a Kiyomiya con un Kenoh Special (25:55). Kenoh venció a Kiyomiya por Countout (32:05). Kiyomiya venció a Kenoh con un Skywalk Elbow (39:01). Kiyomiya venció a Kenoh con un Figure-Four Leglock (42:35). Kenoh venció a Kiyomiya con la Enrin (50:23). Kiyomiya venció a Kenoh con un Shining Lancer (54:58). Kenoh venció a Kiyomiya con una Super Radical Kick (59:00).