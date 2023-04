Por primera vez en su historia, Pro Wrestling NOAH llegó a la Xebio Arena de Sendai con su evento “Green Journey 2023 in Sendai”.

► “Green Journey 2023 in Sendai”

Go Shiozaki subió al ring para anunciar su regreso luego de ocho meses de ausencia por lesión. Su lucha de retorno tendrá lugar el 4 de mayo en el Ryogoku Kokugikan.

Natsu Sumire y Maya Yukihi sostuvieron el primer combate individual femenino de la historia de NOAH. La lucha fue muy bien recibida entre los aficionados; tras bambalinas, las luchadoras anunciaron que continuarán su enemistad reforzándose con algunas aliadas.

Siguió un duelo aéreo donde intervinieron cinco luchadores mexicanos. Dralistico, Dragon Bane y Alejandro se midieron ante Extreme Tiger, Alpha Wolf y Lancelot. Fue un choque alegre y entretenido, hasta que el réferi detuvo el encuentro después de que Extreme Tiger no pudo continuar tras un moonsault de Dralistico. Afortunadamente, se vio que movía las manos y las extremidades, y pudo sentarse y deslizarse sobre la camilla.

La batalla se reanudó como un handicap, que ganaron Dralístico, Dragon Bane y Alejandro.

Finalmente Shuhei Taniguchi se coronó monarca de Parejas GHC al lado de Takashi Sugiura. Éste se hizo un lado para que Taniguchi pudiera lucirse a pesar de la reciedumbre de sus rivales. Tras la lucha, Saxon Huxley y Timothy Thatcher, representados por Hideki Suzuki, desafiaron a los flamantes campeones.

Good Looking Guys (YO-HEY y Tadasuke) comenzaron a establecer su dominio en la división junior, conquistando el cetro de la categoría tras vencer a Yoshinari Ogawa y Eita. Los caídos terminaron peleando entre sí en ringside. Tras la lucha, GLG recibieron el reto de los mexicanos Alpha Wolf y Dragon Bane, en duelo que se celebrará el 29 de abril.

Hijo de Dr. Wagner Jr. concretó la tercera defensa del Campeonato Nacional GHC somentiendo a Jack Morris. Éste estuvo acompañado por su compañero Anthony Green, quien intentó distraer al mexicano. Pero éste estaba concentrado en su objetivo de castigar a su ex amigo y no tardó en lograrlo. Tras el encuentro, Hideki Suzuki dio un paso al frente como su siguiente rival.

HAYATA cumplió lo prometido y haciendo un despliegue de recursos luchísticos, superó a AMAKUSA para recuperar el Campeonato de Peso Jr. GHC, dando inicio a su quinto reinado. El campeón absoluto ha regresado.

Con el púbico coreando sus nombres, Jake Lee y Katsuhiko Nakajima se enfrentaron en un feroz e inteligente duelo. Y se notó que se estudiaron a profundidad, porque fueron capaces de predecir al otro hasta cierto punto, como cuando Lee revirtió un Vertical Spike y Nakajima atrapó a Jake cuando hizo su movimiento, pero al final, el poder y el tamaño de Jake estaban de su lado y con una poderosa patada frontal al rostro, fulminó a su oponente.

Luego de celebrar su triunfo ante un peligrosísimo rival, subió al ring Naomichi Marufuji y desafió al monarca.

Los resultados completos son:

NOAH “GREEN JOURNEY 2023 IN SENDAI”, 16.04.2023

Xebio Arena Sendai

Asistencia: 1,277 Espectadores

1. Opening Journey: Anthony Greene venció a Taishi Ozawa (4:59) con la M-83.

2. No Holding Back: Hideki Suzuki, Timothy Thatcher y Saxon Huxley derrotaron a Akitoshi Saito, Yoshiki Inamura y Sean Legacy (8:13) con un Diving Kneedrop de Huxley sobre Saito.

3. Wild and Free: Maya Yukihi venció a Sumire Natsu (6:31) con la Whiteout.

4. Might Makes Right: Kenoh, Jinsei Shinzaki , Shuji Kondo, Hajime Ohara y Hi69 derrotaron a Naomichi Marufuji, Kaito Kiyomiya, Ninja Mack, Atsushi Kotoge y Seiki Yoshioka (14:21) con la Nenbutsu Powerbomb de Shinzaki sobre Kotoge.

5. Lalapalooza Fiesta: Dralistico, Dragon Bane y Alejandro vencieron a Xtreme Tiger, Alpha Wolf y Lancelot (7:41) por detención arbitral (Dralistico castigó a Tiger).

5a. 3 vs. 2 Handicap Match: Dralistico, Dragon Bane y Alejandro derrotaron a Alpha Wolf y Lancelot (2:22) con La Mistica de Dralistico sobre Wolf.

6. GHC Tag Team Title – Volcanic Explosion: Takashi Sugiura y Shuhei Taniguchi vencieron a Masa Kitamiya y Daiki Inaba (c) (15:23) con un Half-Nelson Suplex de Taniguchi sobre Inaba – conquistando el título

7. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title – Time for a Change: YO-HEY y Tadasuke derrotaron a Yoshinari Ogawa y Eita (c) (13:34) con un Lariat de Tadasuke sobre Ogawa – conquistando el título

8. GHC National Title – Sky’s the Limit: Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vencieron a Jack Morris (23:04) con un Moonsault Press defendiendo el título

9. GHC Jr. Heavyweight Title – Rise and Fall: HAYATA derrotó a AMAKUSA (c) (13:04) con la Headache – conquistando el título

10. GHC Heavyweight Title – The Lunatic Gate: Jake Lee (c) venció a Katsuhiko Nakajima (22:58) con una Front High Kick defendiendo el título