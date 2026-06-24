NOAH: Resultados «Eita Debut 15th Anniversary» Eita es campeón

Pro Wrestling NOAH se trasladó al Agematsu Town Community Center para un evento especial denominado «Eita Debut 15th Anniversary«.

► «Eita Debut 15th Anniversary»

Es este evento se conmemoraron los 15 años del debut luchístico de Eita, justo en Nagano, su ciudad natal.

Eita Kobayashi, o simplemente Eita, debutó el 26 de enero de 2011 en una lucha de exhibición contra Yosuke Watanabe (a.k.a Yosuke Santa María) en Dragon Gate, dentro de la división junior. Allí se convirtió en una de las estrellas principales y fue el temido líder de la facción ruda Real Extreme Diffusion (R.E.D). Ganó múltiples títulos individuales y en parejas en esa empresa.

Es uno de los luchadores japoneses que tienen una conexión especial con México, país al que viajó en 2012 para foguearse y aprender el estilo aéreo y a ras de lona mexicano. Luchó como rudo enmascarado para la empresa IWRG en la Arena Naucalpan. También tuvo apariciones con la empresa extrema DTU y una breve estancia en AAA de la mano de Los Perros del Mal. Durante su paso por México solía salir al ring cargando un tambor verde para golpear a sus rivales y enfurecer al público mexicano. De ese tiempo viene su apodo en español de «el Número Uno».

En 2023 salió de Dragon Gate y se convirtió en luchador independiente. Comenzó a participar en la funciones de NOAH, hasta que oficializó su estatus con la empresa, en la que permanece hasta la actualidad.

Ya en resultados de la función, Tetsuya Endo y HAYATA superaron a Kai Fujimura y Jun Masaoka. Endo confirmó su intención por el Campeonato de Peso Completo GHC y se declaró listo para dicho desafío.

La semifinal fue un choque de tercias donde Manabu Soya, Yuki Iino y Hiroto Tsuruya superaron a Yoshiki Inamura, Stallion Rogers y Yuto Koyanagi. Los ganadores de la Neo Global Tag League 2026, se declararon listo para su desafío por el título de parejas.

En el turno principal, Eita se impuso al mexicano Dragon Bane para arrebatarle el Campeonato de Peso Jr. GH, proclamándose campeón por tercera vez, justo en su tierra natal y en la conmemoración de su 15 aniversario. Bane cayó en su primera defensa titular. Tras la celebración, Eita designó a HAYATA como su primer retador.

Los resultados completos son:

NOAH «EITA DEBUT 15TH ANNIVERSARY SHOW», 20.06.2026

Agematsu Town Community Center

603 Espectadores

1. Alpha Wolf venció a Midori Takahashi (6:11) con un Sleeper Hold.

2. Atsushi Kotoge, Mohammed Yone y Hajime Ohara vencieron a Alejandro, Super Crazy y Black Menso~re (8:46) con un Muscle Buster de Yone sobre Menso~re.

3. Tetsuya Endo y HAYATA vencieron a Kai Fujimura y Jun Masaoka (8:08) con un Shooting Star Press de Endo sobre Masaoka.

4. OZAWA, Masa Kitamiya, Takashi Sugiura y Tadasuke vencieron a Naomichi Marufuji, Kenoh, AMAKUSA y Katsumi Inahata (10:42) con un Swan Dive Moonsault de OZAWA sobre Inahata.

5. Kaito Kiyomiya y Daiki Odashima vencieron a Kid Lykos y Kid Lykos II (10:19) con una Shining Wizard de Kiyomiya sobre Lykos II.

6. Manabu Soya, Yuki Iino y Hiroto Tsuruya vencieron a Yoshiki Inamura, Stallion Rogers y Yuto Koyanagi (10:24) con la Dando de Soya sobre Koyanagi.

7. GHC Jr. Heavyweight Title: Eita venció a Dragon Bane (c) (22:57) con la Salamander – conquistando el título