NOAH: Resultados «Cross Over 2025» Inamura retiene; Takahashi gana torneo

Pro Wrestling NOAH celebró su evento Cross Over 2025 en el Sendai Sun Plaza Hall, donde concluyó un torneo y se disputaron dos títulos.

► «Cross Over 2025»

Se efectuaron las semifinales del torneo NOAH Jr. Grand Prix , donde Kai Fujimura dio la sorpresa al eliminar a HAYATA y Hiromu Takahashi se hizo cargo de Tadasuke, avanzado a la gran final.

Luego de un año y tres meses de ausencia, Hi69 reapareció tras restablecerse de un problema de la columna vertebral. El motivo de su regreso fue para celebrar 25 años de su debut profesional y se hizo acompañar del Team NOAH (Atsushi Kotoge, Hajime Ohara y Mohammed Yone). Aunque terminaron cayendo ante Jack Morris, Junta Miyawaki, Kenoh y Naomichi Marufuji, el público celebró el regreso de Hi69.

Masa Kitamiya y Takashi Sugiura recuperon el Campeonato de Parejas GHC en dos semanas, doblegando a Hank y Tank de NXT. KENTA le propuso a Sugiura un combate por el 25.º aniversario de la empresa.

HIromu Takahashi de NJPW se proclamó vencedor del torneo NOAH Jr. Grand Prix imponiéndose a Kai Fujimura. Al ser también monarca de la categoría, Takahashi nominó a AMAKUSA como su rival para el magno evento del 1 de enero.

Yoshiki Inamura defendió por primera vez el Campeonato Peso Compleot GHC ante Kaito Kiyomiya en el evento principal. Kiyomiya buscaba ganar el título principal de NOAH por cuarta vez. Durante el transcurso del combate, el ex campeón OZAWA hizo una aparición sorpresa que causó una distracción para Kiyomiya. Inamura logró aplicar su Dis Charge y terminó llevándose el triunfo.

Tras el combate, OZAWA, quien se recupera de una lesión, subió al ring y retó a Inamura por el título. El reto fue aceptado, ya que OZAWA prometió estar al 100% para el evento del Nippon Budokan del 1 de enero.

Los resultados completos son:

NOAH «CROSS OVER 2025», 21.11.2025

Sendai Sun Plaza Hall

832 Espectadores

1. Daga, Daiki Odashima, Ninja Mack, Alejandro y AMAKUSA vencieron a Eita, Shuji Kondo, Yuto Kikuchi, Jun Masaoka y Black Menso~re (7:42) con una Ninja Bomb de Mack sobre Menso~re.

2. NOAH Jr. Grand Prix – Semifinal: Kai Fujimura venció a HAYATA (8:38) con un Golazo.

2. NOAH Jr. Grand Prix – Semifinal: Hiromu Takahashi venció a Tadasuke (10:11) con un Nameless Hiromu Roll.

4. KENTA, Ulka Sasaki y Tetsuya Endo vencieron a venció a Manabu Soya, Saxon Huxley y Kazuyuki Fujita (5:34) con un Inside Cradle de KENTA sobre Huxley.

5. Hi69 Return Match y 25th Anniversary Match: Naomichi Marufuji, Kenoh, Jack Morris y Junta Miyawaki vencieron a Mohammed Yone, Atsushi Kotoge, Hi69 y Hajime Ohara (10:25) con la Shiranui de Marufuji sobre Hi69.

6. GHC Tag Team Title: Masa Kitamiya y Takashi Sugiura vencieron a Hank Walker y Tank Ledger (c) (11:29) cuando Kitamiya colocó espaldas planas a Ledger tras un Olympic Slam de Sugiura – Conquistando el título.

7. NOAH Jr. Grand Prix – Final: Hiromu Takahashi venció a Kai Fujimura (14:26) con la TIME BOMB II ganando el torneo.

8. GHC Heavyweight Title: Yoshiki Inamura (c) venció a Kaito Kiyomiya (16:36) con la DIS CHARGE defendiendo el titulo.