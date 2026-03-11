NOAH: Resultados Apex Conquest 2026 In Yokohama – tres títulos en disputa

Pro Wrestling NOAH llegó al Yokohama Budokan para su evento «Apex Conquest 2026 In Yokohama«.

► «Apex Conquest 2026 In Yokohama»

El mexicano enmascarado Galeno concluyó su estancia con NAOH enfrentando en mano a mano a Kaito Kiyomiya, quien lo venció con un movimiento de sumisión. Galeno prometió regresar a NOAH, a la que considera su casa.

Alejandro y Dragon Bane los flamantes ganadores del la NOAH Jr. Tag League 2026 se convirtieron en los nuevos poseedores del Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC al doblegar a Los Intocables (Daga y Daiki Odashima), quienes cayeron en su tercera defensa.

AMAKUSA mantuvo su dominio en la división junior al defender por segunda ocasión el Campeonato de Peso Jr. GHC superando a Mark Trew.

En el turno principal, Yoshiki Inamura defendió el Campeonato de Peso Completo GHC contra el ex 4 veces campeón Kenoh en un enfrentamiento extremadamente duro. Para Inamura fue la primera ocasión que pudo derrotar a Kenoh en una lucha de uno contra uno.

Tras el combate, Inamura declaró que quería defender su campeonato contra alguien con experiencia en WWE. KENTA apareció entonces para manifestar su intención de retar a Inamura por el campeonato. Entonces los miembros del TEAM 2000X, Yoshi Tatsu y Alpha Wolf, subieron para atacar a KENTA y lanzaron un desafío para que Alpha Wolf sea quien enfrenta al campeón.

Entonces Yoshiki Inamura decidió que primero enfrentará a Alpha Wolf, el 12 de abril en Nagoya y después se medirá con KENTA.

Los resultados completos son:

NOAH «APEX CONQUEST 2026 IN YOKOHAMA», 08.03.2026

Yokohama Budokan

1,904 Espectadores

1. Atsushi Kotoge, Mohammed Yone y Hajime Ohara vencieron a Manabu Soya, Shuhei Taniguchi y Midori Takahashi (7:31) con un Muscle Buster de Yone sobre Takahashi.

2. Alpha Wolf, Kai Fujimura, Tadasuke y Jun Masaoka vencieron a Eita, Kieron Lacey, Black Menso~re y Katsumi Inahata (6:43) con un Package Piledriver de Wolf sobre Inahata.

3. Naomichi Marufuji y Hiroto Tsuruya vencieron a Angel Reyes y RYUSEI (8:53) con un Headlock de Marufuji sobre RYUSEI.

4. OZAWA, Masa Kitamiya, Takashi Sugiura y Knull vencieron a KENTA, Tetsuya Endo , HAYATA y Yuto Koyanagi (9:10) con un Mount Knull de Knull sobre Koyanagi.

5. Nos Vemos: Kaito Kiyomiya venció a Galeno (9:35) con un Figure-Four Leglock.

6. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Dragon Bane y Alejandro vencieron a Daga y Daiki Odashima (c) (17:52) con un Twister Bane de Bane sobre Odashima – conquistando el título.

7. GHC Jr. Heavyweight Title: AMAKUSA (c) venció a Mark Trew (12:10) con la Kaikoku defendiendo el título.

8. GHC Heavyweight Title: Yoshiki Inamura (c) venció a Kenoh (21:59) con la DIS CHARGE defendiendo el título.