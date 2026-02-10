NOAH: Participantes y Calendario para «Universe Cup 2026»

Pro Wrestling NOAH dio a conocer a los participantes y los combates de la primera ronda de la «Universe Cup 2026«.

► Definidos participantes de Universe Cup

Este anuncio ocurrió durante la jornada final de la última temporada de la serie Monday Magic Rising Sun, que tuvo lugar en el Shinjuku FACE de Tokio

La «Universe Cup 2026» será un torneo de eliminación simple; éste se anunció en enero y dará inicio el 9 de marzo en el Shinjuku FACE en Tokio, sede de MONDAY MAGIC. Serán ocho luchadores representando a las promociones de Wrestle Universe: PRO WRESTLING NOAH, DDT, Michinoku Pro, ZERO1, BASARA, Ganbare Pro, Uptown y MONDAY MAGIC.

Los competidores son:

Great Mummy (Monday Magic)

Hayabusa (ZERO1)

Isami Kodaka (BASARA)

Kuroshio Tokyo Japan (UpTown)

Naomichi Marufuji (NOAH)

Sanshiro Takagi (DDT)

Great Sasuke (Michinoku Pro)

Yumehito Imanari (Ganbare Pro)

El calendario de la primera ronda queda así:

– Sanshiro Takagi vs. Great Mummy

– Naomichi Marufuji vs. Kuroshio Tokyo Japan

– Isami Kodaka vs. Great Sasuke

– Hayabusa vs. Yumehito Imanari

Tras la primera ronda se definirán los siguientes duelos y la fecha de su realización. La competencia se transmitirá en vivo a través del canal Wrestle Universe.