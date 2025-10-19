NOAH: Participantes al NOAH Jr. Grand Prix 2025

Pro Wrestling NOAH dio a conocer los participantes y fechas para el «NOAH Jr. Grand Prix 2025«, su nueva competencia individual exclusiva para luchadores de menos de 100 kg de peso.

► NOAH Jr. Grand Prix 2025

Esta nueva competencia de NOAH comenzará el 8 de noviembre en el Korakuen Hall de Tokio y concluirá el  torneo finalizará el 21 de noviembre en el Sendai Sun Plaza Hall de MIyagi, con cinco jornadas de competencia.

En el torneo participarán dieciséis competidores, incluyendo a Hiromu Takahashi de NJPW, actual poseedor del Campeonato de Peso Jr. GHC, así como el mexicano Daga.

Todos los competidores son:

  • Hiromu Takahashi
  • AMAKUSA
  • Daga
  • Alejandro
  • Kai Fujimura
  • Tadasuke
  • Ninja Mack
  • HAYATA
  • Daiki Odashima
  • Black Menso~re
  • Shuji Kondo
  • Junta Miyawaki
  • Eita
  • Yuto Kikuchi
  • Jun Masaoka
  • Hajime Ohara

El Calendario de encuentros queda así:

NOAH «STAR NAVIGATION 2025», 08.11.2025
Tokyo Korakuen Hall

– NOAH Jr. Grand Prix 2025 – Round 1: Hiromu Takahashi vs. Daiki Odashima
– NOAH Jr. Grand Prix 2025 – Round 1: Ninja Mack vs. Alejandro
– NOAH Jr. Grand Prix 2025 – Round 1: Shuji Kondo vs. Black Menso~re
– NOAH Jr. Grand Prix 2025 – Round 1: Junta Miyawaki vs. Kai Fujimura

NOAH «Sunny Voyage 2025», 09.11.2025
Kawagoe City Espoir Isanuma

– NOAH Jr. Grand Prix 2025 – Round 1: Daga vs. Tadasuke
– NOAH Jr. Grand Prix 2025 – Round 1: AMAKUSA vs. Jun Masaoka
– NOAH Jr. Grand Prix 2025 – Round 1: Eita vs. Hajime Ohara
– NOAH Jr. Grand Prix 2025 – Round 1: HAYATA vs. Yuto Kikuchi

NOAH «SUNNY VOYAGE 2025 IN OSAKA DAY 1», 15.11.2025
Osaka Edion Arena #2

– NOAH Jr. Grand Prix 2025 – Round 2: Ganador de Hiromu Takahashi/Daiki Odashima vs. Ganador de Ninja Mack/Alejandro
– NOAH Jr. Grand Prix 2025 – Round 2: Ganador de Eita/Ohara Hajime vs. Ganador de HAYATA/Kikuchi Yuto

 

NOAH «SUNNY VOYAGE 2025 IN OSAKA DAY 2», 16.11.2025
Osaka Edion Arena #2

– NOAH Jr. Grand Prix 2025 – Round 2: Ganador Daga/Tadasuke vs. Ganador de AMAKUSA/Jun Masaoka
– NOAH Jr. Grand Prix 2025 – Round 2: Ganador de Shuji Kondo/Black Menso~re vs. Ganador de Junta Miyawaki/Kai Fujimura

 

NOAH «CROSS OVER 2025», 21.11.2025
Sendai Sun Plaza Hall

– NOAH Jr. Grand Prix 2025 – Semifinal 1
– NOAH Jr. Grand Prix 2025 – Semifinal 2
– NOAH Jr. Grand Prix 2025 – Final

 

 

 

 

